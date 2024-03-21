Трамп заявил, что США не должны покидать НАТО, пока страны ЕС платят "справедливую часть" расходов на оборону

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США должны оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны, входящие в альянс, будут вносить в бюджет организации "справедливую часть".

"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", - заявил экс-президент в интервью телеканалу GB News.

По его мнению, Европа должна оплатить "свою справедливую долю" расходов на оборону.

В ответ на вопрос журналиста о том, что США останутся в НАТО, если европейские страны "начнут играть честно", Трамп заявил: "Да, 100%".

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально даже не существовало бы", - добавил бывший американский лидер.

В феврале Трамп напомнил, что во время своего президентства настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Трамп заявил, что в разговоре с президентом одной из крупных стран альянса он от лица США отказался защитить ее при нападении, поскольку данное государство не тратит на оборону достаточно средств. Это заявление вызвало критику в большинстве государств НАТО.

При этом Трамп не говорит о возможности выхода из НАТО, эта тема не звучит среди его предвыборных обещаний.