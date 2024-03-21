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ЦАМТО

Naval Group выбрана предпочтительным претендентом на поставку НАПЛ ВМС Нидерландов

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Источник изображения: Фото: navalgroup.com

ЦАМТО, 20 марта. Naval Group выбрана Минобороны Нидерландов предпочтительным претендентом на реализацию проекта поставки новых "экспедиционных" подводных лодок для замены ДЭПЛ класса "Валрус".

Naval Group предложила экспедиционную подводную лодку "Блэк Сворд Барракуда", представляющую собой версию атомной подводной лодки класса "Сюффрен" с традиционной силой установкой. Naval Group опередила также принявшие участие в тендере компании Saab (вариант C718 шведской НАПЛ A26) и ThyssenKrupp Marine Systems (вариант "Тип-212CD E" немецко/норвежской НАПЛ "Тип-212CD").

Принятое Минобороны Нидерландов решение завершает процесс отбора подрядчика. Теперь начинается процесс интенсивных двусторонних переговоров, который должен завершиться подписанием контракта. Naval Group намерена участвовать в проекте совместно с партнерами из Нидерландов и других стран Европы.

Объявляя 15 марта о предварительном решении, государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат охарактеризовал предложение Франции как "сбалансированное, универсальное и реалистичное", добавив, что, в соответствии с требованиями к реализуемой закупке, промышленность Нидерландов должна сыграть важную роль в проекте.

Naval Group заявила, что поддержит программу посредством реализации "амбициозного плана промышленного сотрудничества". В строительстве будет задействована существующая сеть голландских партнеров французской компании по ключевым системам и компонентам.

Консорциум Saab/Damen, который долгое время считался фаворитом конкурса, резко отреагировал на решение Минобороны Нидерландов, заявив, что убежден в том, что представил лучшее решение, основанное на голландских знаниях и опыте.

По заявлению Naval Group, подводные лодки линейки "Барракуда" соответствуют требованиям ВМС Нидерландов и обеспечат их расширенными возможностями.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Нидерландов сообщило, что направило трем судостроительным компаниям-кандидатам запросы о предложениях на постройку четырех новых неатомных экспедиционных подводных лодок 15 июня 2023 года. Ответы на запрос были представлены к 28 июля 2023 года.

В период с 1990 по 1994 гг. на вооружение ВМС Нидерландов были приняты четыре ДЭПЛ класса "Валрус". В настоящее время в строю остаются три подлодки. Головная ДЭПЛ серии была снята с вооружения 10 октября 2023 года.

Новые подлодки предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей Нидерландов, морских линий сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения противника, высадки и эвакуации небольших групп ССО, а также ведения разведки.

Термин "экспедиционная" означает, что подлодка будет отличаться большой дальностью и продолжительностью плавания, получит оборудование для ведения разведки и поддержки действий сил специальных операций (ССО).

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Франция
Компании
ThyssenKrupp
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