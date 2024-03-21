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ТАСС

В Киеве заявили, что Макрон под отправкой военных подразумевал подготовку ВСУ на Украине

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что его страна никогда не обращалась с просьбой о направлении людей

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон под отправкой войск на Украину имел в виду направление военных для подготовки украинских солдат в стране, а не за ее пределами. Такое пояснение дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с иностранными журналистами.

"Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", - приводит его слова газета La Stampa. Он добавил, что Киев никогда не обращался с просьбой о направлении людей. Кулеба добавил, что Киеву нужны боеприпасы, БПЛА, а также ракеты дальнего радиуса действия, "чтобы уничтожать логистические центры российского командования на занятых территориях".

Французский лидер заявлял, что на встрече в Париже, где в конце февраля представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже он дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это". Представители большинства стран сообщили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Тем не менее французский лидер, несмотря на критику, заверял, что его слова были "взвешенными, продуманными и выверенными", и вновь повторил, что не исключает возможность отправки военных. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
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