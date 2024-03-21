Разведчики ВС РФ рассказали об устройстве подбитого под Авдеевкой Abrams

Бойцы спецназа добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Российские разведчики и бойцы спецназа смогли добраться в условиях боя до подбитого в селе Бердычи под Авдеевкой танка Abrams и снять его изнутри. Кадры боевой машины 20 марта опубликовало Минобороны РФ.

По словам разведчика-сапера с позывным Леший, подойти к подбитому в селе Бердычи танку Abrams было нелегко, так как позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились очень близко, а в небе постоянно кружили беспилотники-камикадзе. Эвакуировать танк не могла ни одна сторона — чревато лишними неоправданными потерями, хотя за бронетехникой охотились обе.

«Задача была осмотреть его на предмет цел ли он, сгорел — не сгорел. Образцов вооружения, техники. Всё, что возможно было оттуда захватить по максимуму», — пояснил Леший в беседе с «РИА Новости» поставленную перед командованием задачу.

Для ее реализации была выделена группа спецназовцев — она прикрывала подход к подбитому танку. Разведчику с позывным Изай было приказано забраться внутрь танка и достать необходимые данные, а Лешему — следить за воздушной обстановкой и в случае появления неприятеля отсечь его огнем.

«Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло. «Открытки» там было от 30 до 50 м — поле от дома до танка, открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои — метров 150–200, наши мотострелки зачищали, шли вперед», — рассказал Изай.

На снятом экшен-камерой видео изнутри танка слышны перестрелка и близкий разрыв снаряда. Изай изучал американский танк, пока вокруг шел бой. Выполнив задачу, разведчик покинул танк. По его словам, ничего необычного в иностранной боевой машине он не заметил.

«Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на отлично», — подытожил разведчик.

3 марта российские военные уничтожили на авдеевском направлении американский танк Abrams. Цель была поражена FPV-дроном «Упырь», сообщил «Известиям» представитель предприятия — производителя беспилотника.

28 февраля представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» подтвердил, что первый Abrams в зоне спецоперации был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». По его словам, эти дроны ранее поражали и другую бронетехнику противника. Он уточнил, что в основном беспилотник используют для атаки блиндажей и укреплений украинской армии.

26 февраля советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские силы уничтожили первый танк Abrams ВСУ. Он подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима. На следующий день Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении армией России американского Abrams.

В тот же день издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации было отмечено, что среди данных боевых машин будут еще потери и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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