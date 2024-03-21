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Военное обозрение

«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

Американский танк Abrams больше не "лучший в мире", в Киеве признали, что данная машина совсем не подходит для ведения боевых действий на украинской территории. Ставка на то, что с помощью этих танков можно будет одерживать победы, не сыграла. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на заявления экспертов и военных ВСУ.

На Украине раскритиковали американский танк Abrams. Как оказалось, эти танки, от которых в Киеве ждали побед, очень проблемные и требуют особого ухода. Отдельно упоминается прожорливость двигателей, которым только на то, чтобы запустить, требуется 38 литров горючего, тоже дорогого.

Сложное обслуживание и ремонт – одна из ключевых проблем для ВСУ. В США для восстановления Abrams существует целый завод, где машину даже не ремонтируют, а полностью разбирают и собирают заново. Украинским военным во время боевых действий сделать это нереально, а кормить этого зверя приходится тоннами горючего

- заявляют эксперты.

По опыту применения американских танков в боевых действиях тоже ничего выдающегося не найдено. Если у британского Challenger 2 хоть имеется точная пушка, то у Abrams нет вообще ничего, что можно выделить. Обычный, очень тяжелый танк, сильно уступающий танкам советских образцов по многим параметрам. Украинские военные постоянно жалуются на хрупкую ходовую часть и очень слабую броню, поскольку перед отправкой американцы поснимали с нее дополнительные элементы бронирования, опасаясь, что танки попадут в руки российских солдат.

Танки Abrams стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющей сейчас на Авдеевском направлении. По последним данным, в ходе боев под Бердычами российские войска подбили четыре американских танка.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
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