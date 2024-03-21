Разработчик сообщил поступлении на передовую СВО инновационных "костюмов-невидимок"

В компании HiderX пояснили, что изделие маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Партия новейших маскировочных "костюмов-невидимок", делающих человека незаметным для оптических приборов в темное и светлое время суток, поступила российским подразделениям на передовой зоны спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании HiderX.

"Мы передали новые изделия специальному подразделению, принимающему участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения. За счет новых материалов и усовершенствованной конструкции изделие позволяет осуществлять более широкий спектр задач. Костюм эффективно маскирует человека как в темное время от приборов, работающих в ИК-диапазоне, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения. Работа по совершенствованию изделия продолжается", - заявили в организации.

Ранее сообщалось, что новое изделие обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что ломает, размывает силуэт. "Этот эффект был достигнут за счет применения особой структурированной ткани и ее дополнительной обработки. Усовершенствованная конструкция костюма дает больше удобства и маневренности при различного рода перемещениях - перебежках, перекатах, передвижении ползком, на корточках. Это позволяет расширить сферу применения нашего изделия. Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы, передвижения по труднопроходимой местности, а также выполняющих задачи в городской застройке", - отметили в HiderX.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что по маскирующим характеристикам изделие работает в светлое время суток намного эффективнее, чем существующие на российском рынке аналоги. "Для дневного времени ранее использовались обычные средства маскировки типа костюмов в листиках и зимнего белого камуфляжа. У нашего изделия текстура под древесную кору, и, если человек подойдет к дереву, его будет просто не заметить из-за нового подхода к обработке материала и визуальной составляющей. Кроме того, в дневное время он будет гораздо менее заметен на определенных типах местности, включая урбанистические пейзажи", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что масса костюма составляет 350 г. Изделие в сложенном виде помещается в карман.