Al Binaa: Россия ответит на провокации Израиля взрывоопасным планом

Путин сыт по горло враждебным отношением Израиля, пишет автор статьи для Al Binaa. Поддержкой Киева и атаками по российским объектам в Сирии Тель-Авив провоцирует Москву, напрашиваясь на достойный ответ. И он его получит, при этом последствия также коснуться его союзника, Вашингтона.

Примет ли Владимир Путин опасное решение в отношении Израиля после 17 марта? Что будет после президентских выборов в России?

География конфликта на Ближнем Востоке расширяется: в числе возможных участников может оказаться и Россия, у которой есть собственные интересы в этом регионе, а также Египет, находящийся на пороге принятия судьбоносного решения касательно ситуации в Газе.

Израиль поддержал Украину. Он поставил ей систему ПВО "Железный купол" и оказал полную военную поддержку для противостояния России. НАТО тоже поддержала Киев всеми видами традиционных и нетрадиционных вооружений. Америка взорвала газопровод "Северный поток – 2" и ввела широкомасштабные санкции против России в качестве крайней меры давления. Их действия могут воспламенить мир, особенно после президентских выборов в России (15-17 марта) и переизбрания Путина на новый шестилетний срок, у которого есть решительные и взрывоопасные планы в отношении НАТО в Европе и альянса AUKUS-Израиль на Ближнем Востоке.

Путин сыт по горло враждебным отношением Тель-Авива к Москве. Израиль поддерживал Грузию в 2008 году; занимался разжиганием ненависти и вражды к России в СМИ; обращался с русскими репатриантами как с людьми второго сорта, не имеющими права даже быть похороненными на еврейских кладбищах; поддерживал режим Зеленского; оказывал военную помощь Украине, предоставляя советников, инструкторов и даже собственных солдат для участия в военных операциях; передал Киеву ПВО "Железный купол". Всё это стало той самой соломинкой, которая сломала спину верблюда (обр. стало последней каплей. – Прим.ИноСМИ), в российско-израильских отношениях и перерезала "горячую линию" между двумя президентами.

Отношения между сторонами продолжают ухудшаться. Тель-Авив выслал российских дипломатов в 2020 году, а затем заморозил российские активы в израильских банках. Местные евреи испытывают неприязнь к русским евреям. Израиль атакует военные объекты в Сирии вблизи российских баз, включая международный аэропорт Дамаска. Москва же неоднократно предупреждала о последствиях дальнейших ударов по Сирии, но Тель-Авив не обратил на это никакого внимания.

Кремль исчерпал свой великий запас терпения. Россия не хотела вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но Израиль с презрением и высокомерием относился к ее предупреждениям. Она была вынуждена создать военные посты вдоль сирийско-израильской границы в районе Голанских высот. Она разместила ЗРК С-300 и С-400, а также возвела новые взлетно-посадочные полосы, способные принимать самолеты всех типов и конструкций, включая новейшие истребители Су-35. Израиль (и США) боятся российского спецподразделения "Альфа", противостоящего американским "Дельта Форс", "Морские котики", 6-й отряд "морских котиков" и САС (Special Airborne Service – SAS). Война не за горами. Грядет самое ожесточенное противостояние среди сил специального назначения, в центре которого будут ливанская бригада "Радван" и израильское спецподразделение "Сайерет-Маткаль". Если конфликт продолжится, его четвертым этапом станет противостояние сил специального назначения, война умов и технического прогресса. "Ось сопротивления", Россия и Китай имеют общие интересы, общего врага и не преминут извлечь из происходящего выгоду.

Египет оказался между молотом ("Осью сопротивления") и наковальней (израильско-американским альянсом, "Ось нормализации") после того, как стало ясно, что Вашингтон оказывает всестороннюю поддержку Тель-Авиву. США не только поставляет Израилю запрещенное международными конвенциями оружие, но и закрывает глаза на разрушения инфраструктуры, в том числе больниц и школ, в секторе Газа. Соединенные Штаты также передали Израилю более пяти тысяч американских бомб MK84 (вес каждой составляет одну тонну). Египет в замешательстве. Ему надоело балансировать. Каир пригрозил Тель-Авиву разрывом действующих с 1978 года Кэмп-Дэвидских соглашений. Они предусматривают разделение Синайского полуострова на три сектора: в западном секторе (А) может присутствовать египетская армия; в центральном секторе (Б) египетские силы могут присутствовать в неограниченном количестве; в восточном секторе (С) египетские силы могут присутствовать только в ограниченном количестве. Сектор "С" находится под контролем многонациональных сил во главе с Соединенными Штатами. Они контролируют поступление гуманитарной помощи через КПП "Рафах" и заявляют о создании плавучего порта у побережья Газы, в 487 километрах от Ларнаки. Решение США сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу было принято не ради бедных и голодных людей, а для того, чтобы не допустить укрепления позиций египетской армии в секторе "C" и нарушения Кэмп-Дэвидских соглашений. Израиль по-прежнему считает Египет своим заклятым врагом после "Оси сопротивления", несмотря на существующее между ними мирное соглашение.

"Хезболла" фактически освободила Галилею. Она "ослепила" израильтян, ожидающих приказа войти в этот регион в случае эскалации конфликта. Йемен, в свою очередь, подорвал авторитет Америки в Красном море. Багдад сконцентрировался на американских базах в Ираке и Сирии, где прячутся бойцы ИГИЛ*, а также на объектах и ​​портах Израиля. Палестинское сопротивление, возглавляемое ХАМАС, одержало победу ещё 7 октября. Его стратегия – освобождение, а не компромисс. Открытие фронта на Голанских высотах – это точка невозврата в войне.

Ближний Восток переживает рождение нового мира. Есть и другие полюса, определяемые войной в секторе Газа. Однако, несмотря на увеличение шансов на перемирие, существует также возможность контролировать расширение географии конфликта посредством взаимного давления. Альтернативой, возможно, является возврат к холодной войне между Соединенными Штатами и Россией на Ближнем Востоке, которая затронет всех: от "Оси сопротивления" до "Оси нормализации".

Автор: Али Аббас Хамия (د. علي عباس حمية)

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.