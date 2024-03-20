Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии.

В феврале 2024 года 15 стран Запада, включая Германию, Францию и США, объединились в коалицию противовоздушной обороны. Коалиция обязалась оказывать помощь киевскому режиму предоставляя системы ПВО и ракеты к ним. Кроме того, всю восточную часть Польши пытаются закрыть многоуровневой системой противовоздушной и противоракетной обороны, которую могут использовать, как для прикрытия группировки НАТО, развернутой у границ Союзного государства, так и для обеспечения деятельности авиации.

Среди участников инициативы особенно щедрыми оказались Нидерланды, обещавшие дополнительные ЗРК Patriot, а также Норвегия, которая выделила 10 пусковых установок и четыре центра управления огнем ЗРК NASAMS. Кроме того, Канада планирует передать киевскому режиму до шести пусковых установок ЗРК NASAMS, Великобритания – четыре, Литва – две.

Напомним, что ранее на Украину были поставлены из:

США – 12 батарей ЗРК NASAMS и одна батарея ЗРК Patriot,

Германии – две батареи ЗРК Patriot и дополнительно 2 пусковые установки (ПУ) ЗРК Patriot,

Нидерландов – две ПУ ЗРК Patriot,

Франции и Италии – одну батарею ЗРК SAMP/T.

Очевидно, что формирование новой западной коалиции ПВО не является случайным событием. В усиленной системе ПВО Украины заложена подготовка к развертыванию истребителей F-16. Согласно имеющейся информации, это может произойти в конце весны или начале лета.

Тем не менее, только глупцы могут верить, что управление дорогостоящими истребителями, которые даже туркам не передают, будет передано украинским пилотам. Как уже упоминалось ранее, из-за продолжительности и сложности процесса подготовки пилотов это может занять не один год. При этом, только один из 15-20 пилотов, может стать ведущим, в то время как остальные будут играть второстепенную роль.

Дело в том, что схожая картина происходила и с другими современными системами вооружений, переданных киевскому режиму. Запад, понимая бесперспективность обучения украинских военных, отправляет на Украину своих военных. Фактически, на Patriot, NASAMS и SAMP/T работают исключительно иностранные специалисты. Да, украинцы им помогают, занимаясь обслуживанием систем ПВО – заправляют машины топливом, «натирают колеса гуталином» и многое другое. Однако операторы и технический персонал – натовские военнослужащие, как бывшие, так и действующие.

Стоит отметить, что для успешной эксплуатации сложнейшего автоматизированного комплекса необходима слаженная и высококвалифицированная команда, обладающая не только техническим образованием, но и многолетним опытом работы на данном оборудовании. В ее задачи входят – развертывание и эксплуатация комплекса, включая настройку всех систем и программного обеспечения, постоянное устранение неисправностей, мелкий и средний ремонт.

В свою очередь, ряд косвенных признаков указывают на то, что пилотов, как и сами истребители F-16, разместят как раз не на Украине, а на территории соседних с ней стран (Польши или Румынии). Об этом свидетельствует размещение батарей ЗРК Patriot на 31-й и 32-й базах тактической авиации ВС Польши, где базируются истребители F-16. Кроме того, польскими военными были изучены возможности развертывания ЗРК Patriot в Польше в аэропорту Варшава-Бабице и на 42-й базе учебной авиации в Радоме. Стоит отметить, что инфраструктура указанных польских аэродромов позволяет принимать истребители F-16.

Более того, в последнее время активно обсуждается продление срока пребывания натовских подразделений противовоздушной обороны в Польше. Например, 1-й дивизион с ЗРК Patriot 62-го зенитно-артиллерийского полка США планирует остаться в Польше как минимум до июня. Британская система Sky Sabre останется в Польше на более длительный период времени, чем планировалось ранее. Стоит учесть, что 11-я батарея артиллерии из состава 16-го ап 7-й группы ПВО британской армии с июля 2022 года дислоцируется в Замосьце и Жешуве (вблизи границы Украины). Комплекс оснащен ракетами малой дальности CAMM. Его задачей является прикрытие аэродрома Жешув-Ясенка и дорог, по которым военная техника поступает на Украину.

Италия уведомила, что выведет свою ЗРК SAMP/T из Словакии, потому что «она нужна в другом месте». Предположительно, итальянские комплексы будут переброшены в Румынию для прикрытия аэродромов на которых планируют разместить «украинские» F-16.

Таким образом, наращивание западной группировки ПВО в Польше и Румынии, а также расширение аэродромной сети Украины, является свидетельством подготовки к скорому применению истребителей F-16 на Украине. Но наиболее важным аспектом является то, что как и в случае с системами ЗРК, за штурвалами истребителей будут находиться пилоты из стран НАТО.

Поэтому заявления президента Франции о возможном участии вооруженных сил НАТО в конфликте на стороне Украины могут оказаться не такими уж пустыми.

Николай Астровский