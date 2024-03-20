Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников

В России создан заправщик для «ионных» спутников

В Самарском университете им. С.П.Королева завершили разработку и провели испытания топливозаправщика, предназначенного для заправки российских спутниковых аппаратов с ионными силовыми установками.

Данная система позволит сделать алгоритм заправки более простым, так как не будет необходимости снятия баков, и заметно сократить время выпуска спутников и сдачи их заказчикам. Как уточняется в пресс-службе самарского ВУЗа, процесс заправки топливных баков спутниковых аппаратов, специалистам известных как шар-баллоны, станет дешевле и проще, а чистота применяемого ксенона будет достигать 99,9999%, что очень важно для стабильного функционирования двигателей. При этом благодаря особому конструктивному решению во время заправки можно будет более точно контролировать объем уже перекачанного в баки топлива. Работы по ионному заправщику велись специалистами Самарского университета в интересах ракетно-космического центра «Прогресс» при поддержке и активном участии технологов научно-производственного центра «Самара». Реальные работы в данном направлении ведутся с 2022 года.

В России создан заправщик для «ионных» спутников

Сейчас установка завершила этап заводских испытаний, в рамках которых были отработаны все возможные режимы и нештатные ситуации. Проведенные тесты показали, что топливозаправщик полностью соответствует расчетным параметрам и готов к передаче «Прогрессу», где его ждут автономные испытания, а реальные заправки спутников с помощью данной установки начнутся ближе к осени текущего года.

Макс Антонов