Китай строит гигантский рельсотрон для запуска шаттлов на орбиту

Рельсотрон

По данным издания «South China Morning Post», в Китае завершаются работы по созданию электромагнитной пушки для космических запусков. Это будет самый большой и мощный рельсотрон в мире, который сможет забрасывать на орбиту объекты весом до 50 тонн. В США открыто критикуют затею, отталкиваясь от того, что у них в свое время с аналогичным проектом ничего не вышло.

Идея в том, чтобы разогнать цель до скорости не менее 1,6 Маха за счет использования «земной» энергии – АЭС, большого количества взрывчатки или чего-то еще. Это позволит отказаться от использования первой ступени ракеты и огромного количества топлива в ней. После разгона космический аппарат, уже в разреженной стратосфере и на большой высоте, включает маршевые двигатели и добирается до космоса с минимальными затратами. У проекта много сложностей, хотя все они, в теории, преодолимы. Впрочем, эксперименты с электромагнитными катапультами в США не увенчались успехом — устройства разной мощности так и не прижились, поэтому американцы скептически оценивают усилия китайских коллег. Но те не обращают внимания и планомерно работают над устройством – все расчеты указывают, что данная идея осуществима и несет несомненные выгоды.

Александр Мартыненко