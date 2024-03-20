Пашинян начинает сдавать армянскую территорию.

Из последних заявлений премьера Армении Пашиняна становится понятным, какую часть армянской территории и где именно он готов отдать Азербайджану. Что это за территории, почему они принципиально важны для Армении и что означает новая риторика Пашиняна в контексте его обвинений в адрес России?

Премьер-министр Армении заявил о готовности начать делимитацию границы с Азербайджаном на Тавушском (северном) участке, где находятся анклавные и эксклавные села. По факту это будет означать передачу Азербайджану и армянонаселенных сел, и собственно армянской территории – в том виде, в котором она осталась Армении после распада СССР.

Чтобы оправдать все это, Никол Пашинян приехал на встречу с жителями армянского села Воскепар в Тавуше, которое и предполагается передать Азербайджану. Там он неожиданно припугнул сельчан и заодно весь мир новой войной.

Отвечая на вопрос одного из местных жителей, Пашинян заявил, что "можно сейчас встать и уйти из зала", сказать, что никакой делимитации и демаркации не будет. "…Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же всё знали", – объяснил свою логику армянский премьер. Иначе говоря, он дал понять, что действует под прямым военным давлением Азербайджана, а поэтому нужна "корректировка границы".

А в соседнем селе Киранц Пашинян заявил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения армянских войск с ВС Азербайджана станет признанной границей двух стран, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники. "Там, где стоят пограничники, не принято стрелять друг в друга, и на этом участке, по сути, нет территориального спора", – заявил Пашинян.

Это заявление как минимум спорно, поскольку и пограничники стреляют иногда друг в друга, и территориальный спор как раз есть. Азербайджан требует передачи под его контроль земель, сел и дорог, имеющих ключевое значение для выживания Армении как самостоятельного и независимого государства.

Для армянской стороны, по мнению Пашиняна, важно зафиксировать территориальную целостность страны, и задача заключается в том, чтобы соседние страны также признали территориальную целостность Армении. А для этого нужно, чтобы Армения сама в первую очередь это признала. Таким образом, фактически Пашинян дал понять, что на данный момент Армения сама не признает собственных границ. Раньше он говорил, что территория современной Армении должна соответствовать территории Армянской ССР.

Сама тема делимитации границы и территориальных уступок в Тавуше вновь актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть решены "вопросы освобождения четырех эксклавных сел".

В заявлении упоминались селения Юхары Аскипара и Кярки (то есть заселенные армянские села Верин Воскепар, где побывал сейчас Пашинян, и Тигранашен), а также Софулу и Бархударлы (пустующие населенные пункты). Также в Баку требуют четыре "неэксклавных" села (по азербайджанской версии – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы). Строго говоря, Гызылгаджылы находится в нейтральной зоне, а остальные на территории собственно Армении в ее советских границах. Таким образом, ситуация с уменьшением физической территории Армении развивается очень быстро.

Армянский премьер позже на пресс-конференции уточнил, что никакие села в Тавуше передавать Азербайджану не собирается. Но в то же время, по его словам, предлагается построить объездную дорогу вокруг Воскепара и Тигранашена, поскольку в ином случае Армения попросту лишится основной трассы, идущей в Грузию и далее в большой мир. Без этой трассы Ереван превратится в сухопутный остров.

Как это все помещается в голове одного человека – понять сложно. С одной стороны, он говорит, что не собирается передавать территорию. С другой – признает, что собирается строить вокруг этих территорий объездные дороги. Если не собирается передавать, зачем объезд?

В реальности речь идет именно о передаче под физический контроль Азербайджана всех вышеперечисленных сел, прилегающих к ним земельных угодий и о восстановлении контроля Азербайджана за бывшей анклавной территорией как сплошной зоной.

Примечательно, что на встрече в Воскепаре один из местных жителей поинтересовался у Пашиняна, что будет с его (жителя) домом, ибо на картах Google почему-то именно в последнюю неделю граница оказалась сдвинута. Дом этого человека в результате, согласно данным картам, оказался на азербайджанской территории. Пашинян ответил, что именно эти вопросы и должна решить делимитация границы.

Помимо общей странности этого диалога, он подтверждает, что вопрос о передаче как минимум части Тавуша от Армении к Азербайджану практически решен.

Чуть позже в Ереване на совместной конференции с прилетевшим в Армению генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Пашинян сообщил, что ранее он отправлял в Баку план зеркального отвода войск от нынешней линии соприкосновения, но ответа не получил.

Есть тут и чисто военный аспект. Дело в том, что позиции армянской армии в Тавуше – самые сильные из всех возможных. Местная военная группировка наиболее боеспособна и все последние годы успешно прикрывала открытый северный фланг страны. После же передачи упомянутых сел и территорий все эти позиции будут утрачены без боя, армянская армия потеряет выгодную оборонительную линию на севере. Фактически для Азербайджана откроется прямой путь через Иджеван на Гюмри.

Местные военные наблюдатели указывают, что потеря этих позиций через месяц-два потянет за собой дополнительные требования Азербайджана – оставить уже другие селения: Варденис, Ехегнадзор и Джермук. Причем эту аннексию можно будет также оформить под видом делимитации границы.

И это все не говоря о "Зангезурском коридоре". Это совсем в других местах происходит. Таким образом, практически вся граница Армении, в том виде, в каком мы ее знали с 1991 года, теперь ставится под сомнение, поскольку делимитация может привести к ее коррекции в пользу Азербайджана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что "заявления Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связаны с Россией, это компетенция властей в Ереване и результат их консультаций с Западом". Россия не отказывается от своих союзнических отношений с Арменией.

В свое время мы уже пережили волну обвинений армянского руководства в адрес России. Пашинян заявлял, что якобы Россия отказалась помогать Армении против "агрессии Азербайджана". "Характеристики нашей страны как виновной во всем и вся, включая предательство народа Карабаха... является не чем иным как (давайте называть своими именами) ложью", – говорил по этому поводу глава МИД РФ Сергей Лавров. Теперь же выясняется, что Пашинян сам признает те территории, которые он просил защищать ОДКБ и Россию, не армянскими. Что же он в таком случае просил защищать?

Если Воскепар – не армянская территория, там нет армянских церквей и не живут армяне, тогда что это? Куда уйдут эти люди после делимитации границы и занятия анклавов и эксклавов азербайджанскими войсками? А многие из этих людей могут станут беженцами во второй раз или во втором поколении.

По сути, речь идет о ползучей сдаче Пашиняном не только территорий, но и самой армянской государственности. И в данном случае Еревану уже невозможно жаловаться на "бездействие ОДКБ". Ведь в случае делимитации границы речь идет о двусторонних дипломатических переговорах между двумя странами – Арменией и Азербайджаном. И если одна из этих стран изъявляет готовность добровольно отдать часть своей территории, то Россия и ОДКБ тут ни при чем.

Евгений Крутиков