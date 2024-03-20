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Газета.ru

"Будет гибельной для Еревана". Возможна ли новая война между Арменией и Азербайджаном

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Источник изображения: Александр Патрин/ТАСС

Пашинян пригрозил новой войной с Азербайджаном из-за приграничных сел-эксклавов

Премьер Армении Никол Пашинян предупредил о возможности нового витка войны между Ереваном и Баку в ближайшее время. Чтобы избежать этого, Армении нужно пойти на «корректировку границы». Возможно ли возобновление боевых действий на Кавказе, чем это может обернуться для Еревана и при чем тут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области заявил о том, что может начаться новая война с Азербайджаном, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел.

Утром 19 марта Баку и Ереван начали процедуру определения границ - делимитации и демаркации - между странами. По словам Никола Пашиняна, «процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап. Это означает, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. Наша политика состоит в том, чтобы не допустить войны».

Напомним, делимитация границ - описание в договоре и обозначение на карте границы между сопредельными государствами путем переговоров. В свою очередь, демаркация границ - проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками.

Во время переговоров Баку требовал от Еревана освободить четыре села на границе двух государств. Вполне возможно, что стороны в ближайшее время придут к компромиссу. Нельзя исключать, что Ереван в этом плане пойдет на значительные уступки Баку.

Гипотетическое начало военных действий может стать просто гибельным для Еревана. В Армении наверняка знают, что представляет собой основной закон войны - ход и исход конфликта зависят от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

В этом плане соотношение сил и средств между Азербайджаном и Арменией выглядит крайне невыгодным для Еревана, а если учесть, что за Баку стоит Турция, то преимущество Азербайджана становится просто подавляющим.

К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершает свое турне по Южному Кавказу. С 17 марта он посетил Азербайджан и Грузию и сейчас находится в Армении. Скорее всего, Столтенберг мягко порекомендует Николу Пашиняну не упорствовать в процессе делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией и не доводить дело до обострения отношений.

Но и без этой рекомендации руководство Армении не стремится сегодня вступить в какой-либо военный конфликт с Азербайджаном. Цели у Еревана прямо противоположные.

Как было сказано ранее, руководство Армении приняло следующую последовательность действий (и есть достаточно оснований полагать, что так оно и есть): нормализация в полном объеме взаимоотношений с Азербайджаном и Турцией, поддержание дружественных отношений с Грузией, последующее вступление Еревана в НАТО, полная сдача государственного суверенитета в Брюссель, полный отказ от самостоятельной внешней политики. Вполне возможно, что этот вариант в Ереване считают одним из приоритетных путей сохранения Армении в дальнейшем как государственного образования.

Так что, по всей видимости, никакой новой войны между Азербайджаном и Арменией не будет.

И в Ереване возникшие проблемы при делимитации и демаркации государственной границы формальным поводом для вступления Армении в войну считать никак не будут. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях сказал, что «сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше». Вряд ли в Баку ошибаются в оценке военно-политической обстановки в Закавказье.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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