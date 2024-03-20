Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности

ЦАМТО, 19 марта. Президент России Владимир Путин 19 марта принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Ниже стенограмма выступления В.Путина приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемый Александр Васильевич! Уважаемые товарищи!

Сегодня на расширенной Коллегии вам предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, определить приоритеты на ближайшее будущее, в том числе с учетом стратегических целей, которые были обозначены и 29 февраля в Послании Федеральному Собранию.

Сразу отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России.

Особое внимание вы уделяли выполнению задач, связанных с проведением специальной военной операции. Надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства в наши внутренние дела, в том числе в ходе прошедших выборов. Обеспечивали общественную безопасность. В сложной, часто боевой обстановке прикрывали госграницу, добивались новых результатов по линии антитеррора и борьбы с экстремизмом.

Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении прошедшего сложного, очень ответственного периода.

Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные, боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера.

Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи. Героизм наших боевых товарищей, также как и мужество героев Великой Отечественной войны, всех защитников свободы и независимости Родины, всегда будет служить примером для нынешнего, да и для будущих поколений сотрудников специальных служб.

Уважаемые участники заседания!

Вызовы, с которыми мы сталкивается, попытки подорвать наше развитие требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям. В экономике, технологиях, культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов, и, безусловно, важнейшая гарантия успешного решения обозначенных задач – это защита суверенитета страны, безопасности наших граждан, как я уже говорил неоднократно, мы все это понимаем, и от внешних, и от внутренних угроз.

Поэтому народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий.

Как уже сказал, самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий. Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений.

Прошу продолжить последовательную работу по кадровому и техническому укреплению подразделений ФСБ в Донецкой Народной Республике, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подчеркну, важно в полной мере владеть ситуацией на местах, опираться на поддержку граждан, на наш опыт борьбы с международным терроризмом. И конечно, нужно работать в полном, тесном контакте с местными властями.

Что здесь хочу отметить. В свое время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные радикальные, террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России.

Закономерно, что и неонацистский киевский режим – опять же при поддержке, а часто и по прямому указанию – перешел к террористическим методам. Это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей.

Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали.

Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого – широкие информационные, технические, финансовые возможности, что там говорить, мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности, да и террористические методы. Достаточно вспомнить подрывы Северных потоков в Балтийском море. На все идут.

В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться.

Многое здесь зависит от наших органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто "торчат уши" тех же самых западных спецслужб, так и других важных направлений.

Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о системах государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях. Противник видит, что у нас это все есть, быстро развивается, и, конечно, как всегда работает на этом направлении против нас.

Далее. За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой.

Результаты мы видим. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, – все эти попытки провалились.

Хочу в этой связи вот на что обратить ваше внимание. Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советсткой земле. И этим никогда не простим.

Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию.

А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой. Ну, поделом.

Хочу в этой связи поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации.

Я отмечаю, что действия на этом направлении действительно являются слаженными, скоординированными, и это дает свой результат.

Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря.

Уважаемые коллеги!

В поле вашего постоянного контроля и внимания должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции.

В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия, им создаваемые, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и с нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб.

Да, они создают нам временные проблемы. Только сейчас, с утра разговаривал с членами Правительства по отдельным большим проектам, которые мы осуществляем, о вводе дополнительных санкций, это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов. Да, это отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано. И конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна.

Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу, особое внимание уделив сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ.

Повышенные требования предъявляются сегодня к защите информационного пространства России. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, и вы об этом хорошо знаете, растет.

Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры. Прошу здесь активно работать и с нашей наукой, и с отечественным инновационным бизнесом, использовать наши весомые достижения в таких сферах, как цифровые, квантовые технологии, искусственный интеллект.

Знаю, и директор докладывает регулярно, что по всем этим направлениям вы успешно работаете, и прошу вас уделять этому самое пристальное внимание. За этим – будущее.

Уважаемые участники коллегии!

Сотрудники ФСБ выполняют особые задачи, сложные, нестандартные, зачастую связанные с риском для здоровья и жизни тех, кто это делает. Граждане России рассчитывают на вашу надежность и профессионализм.

Убежден, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России.

Желаю вам успехов в напряженной работе, смысл, высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей Родины, в защите прав, свобод и безопасности граждан России.

Благодарю вас за внимание".