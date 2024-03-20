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Названы преимущества российских «черных дыр»

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

Глава ДПФ: малошумность и доступность — преимущества подлодок проекта 636.3

Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, которые называют «черными дырами», отличаются малошумностью и относительной доступностью. Преимущества подлодок назвал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Владимир Мальцев в интервью ТАСС.

«У них есть одно преимущество: малошумность. Второе преимущество — относительная дешевизна строительства. Для строительства многоцелевой АПЛ (атомная подводная лодка — прим. «Ленты ру») требуется в разы больше средств. И время строительства дизельных лодок намного меньше, чем АПЛ. Если отладить производство дизельных лодок и делать их не на одном заводе, как это делается сейчас, их можно производить как горячие пирожки, каждый год по десятку, если в этом возникнет необходимость», — сказал он.

Мальцев подчеркнул, что у дизель-электрических подлодок есть присущие только им задачи. Он отметил, что субмарины с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» целесообразно использовать для защиты прибрежной зоны.

Ранее в марте в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что новейшая подводная лодка «Можайск» проекта 636.3, которую построили на петербургской верфи ОСК, выполнит глубоководные погружения.

В январе стало известно, что Военно-морской флот России получил новую дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада».

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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
П-800 Оникс
Компании
Кронштадт
ОСК
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
Калибр КР
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