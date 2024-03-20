В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов

Глава ДПФ призвал установить пулеметы для защиты кораблей от морских дронов

На корабли Военно-морского флота России нужно установить дополнительные пулеметы и пушки для защиты от безэкипажных катеров (БЭК). К этому призвал глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Владимир Мальцев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что для борьбы с морскими дронами необходимо проводить комплекс мероприятий. По словам Мальцева, одним из способов обнаружения катеров может стать использование акустических средств обнаружения.

«Мы понимаем, что если в атаке участвуют один, два, три БЭК, то вооружения современных корветов хватает для их поражения. А когда атака идем роем из десяти и более БЭК и несколькими волнами — это проблематично. Поэтому на всех кораблях надо предусматривать дополнительные боевые площадки под крупнокалиберные пулеметы и скорострельные малокалиберные пушки, как это было в период Великой Отечественной войны на кораблях с зенитками», — назвал он способы борьбы с катерами.

Глава ДПФ добавил, что корабли можно оснастить дополнительными гранатометами и бомбометами, а также малокалиберными зенитными пушками, которые способны поражать надводные цели.

Ранее в марте стало известно, что корабль управления «Маршал Крылов» отработал борьбу с БЭК в заливе Петра Великого. Экипаж выставил дымовую завесу и отработал поражение целей артиллерией.