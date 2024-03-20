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ТАСС

В Госдепе заявили, что США не намерены посылать войска на Украину

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Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что президент США Джо Байден очень ясно давал понять это

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не собираются размещать свои войска на Украине. С таким заверением выступил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя высказывания директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о подготовке Францией воинского контингента для отправки на Украину.

"Во-первых, я бы просто сказал: воспринимайте скептически все, что говорят российские официальные лица", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. "Во-вторых, об этом, если это соответствует действительности, надо говорить нашим французским партнерам", - отметил Пател. "Я бы лишь эхом повторил только что сказанное: [американский] президент [Джо] Байден очень ясно давал понять, что Соединенные Штаты не готовы посылать войска на Украину. И генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] эхом повторял это (то, что нет планов направлять на Украину контингент Североатлантического альянса - прим. ТАСС)", - заявил американский дипломат.

По его словам, вашингтонская администрация считает, что наиболее верным для Запада "путем вперед <...> было бы одобрение Палатой представителей [Конгресса США] запроса на дополнительные ассигнования в целях национальной безопасности". Это позволило бы Вашингтону в счет таких расходов из федерального бюджета передать Киеву оружие и военную технику, в которой тот нуждается, констатировал Пател.

Как ранее указал Нарышкин, российская сторона располагает данными, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. По словам директора СВР, французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил, а значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом, предупредил Нарышкин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения Россией специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы РФ не смогла одержать победу в этом конфликте. 

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Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
NATO
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