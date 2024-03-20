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ТАСС

Канада предоставит Украине военную помощь на $29,5 млн

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр отметил, что Киеву предоставят приборы ночного видения, а также передадут более 800 беспилотных летательных аппаратов канадского производства

ОТТАВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Канады выделят свыше 40 млн канадских долларов ($29,5 млн) на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы, предоставят приборы ночного видения, а также передадут более 800 беспилотных летательных аппаратов канадского производства. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны Канады Уильям Блэр.

"Я объявляю о выделении Канадой более 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по закупке большого количества артиллерийских снарядов для Украины", - сказал министр. Кроме того, он объявил о передаче большой партии приборов ночного видения и БПЛА. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Чехия
Проекты
БПЛА
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