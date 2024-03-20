Адмиральское место: чего ждать от Александра Моисеева на посту главкома ВМФ

От решений нового командующего будет зависеть в том числе успех СВО на Черном море, полагают эксперты

Новый командующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев должен будет решить ряд непростых задач, связанных с ходом специальной военной операцией на Черном море и обновлением флота, отмечают эксперты. В статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ, адмирал Моисеев был представлен 19 марта в Кронштадте. Ранее он командовал Северным флотом. Адмирал Николай Евменов, занимавший ранее должность главкома, может быть назначен начальником Военно-морской академии в Санкт-Петербурге, сообщили источники «Известий».

Главные задачи

Практически все задачи, которые встанут перед новым главнокомандующим ВМФ Александром Моисеевым, в той или иной степени касаются проведения спецоперации на Украине, участия в нем подразделений ВМФ и необходимости укреплять Военно-морской флот — в этом мнении сошлись опрошенные «Известиями» эксперты.

— Строить и развивать военно-морской флот, готовить экипажи кораблей, береговых расчетов, нужно с учетом сегодняшних событий, проведения СВО, — рассказал «Известиям» экс-главком ВМФ адмирал Виктор Чирков. — Например, все корабли, летательные аппараты, комплексы ведения боевых действий должны быть подготовлены с учетом требований борьбы с морскими беспилотниками. Требуется подготовка тактически групп и группировок разнородных сил. Ответственно надо подходить к вопросу обеспеченности вооружением, военной техникой. А дальше — развивать системы связи и боевого управления.

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Приоритет решения военных задач, который встанет перед новом главкомом отметил и экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Ведь в СВО каким-либо образом участвуют все флоты, — подчеркнул он. — Черноморский флот должен выстраивать систему оборону. Также ВМФ участвует в специальной военной операции подразделениями и частями. А с другой стороны — главкому сейчас надо контролировать ввод в строй новых кораблей. Многие должны вернуться после ремонта, в частности, авианосец «Адмирал Кузнецов». Победить надо. И одновременно укреплять Военно-морской флот.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков полагает, что со сменой главкома ВМФ будут меняться подходы к ведение специальной военной операции на Черном море.

— Другая важная задача — продолжение кораблестроительной программы, — подчеркнул наш собеседник. — Может быть, будут пересмотрены некоторые элементы с учетом опыта ведения боевых действий. Надо будет проанализировать большой массив информации — какие нам в ближайшее время могут понадобиться катера и корабли.

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Болтенков обратил внимание, что Моисеев пришел, по сути, с должности командующего округом — именно таким статусом до недавнего времени был наделен Северный флот.

— Сейчас с созданием Ленинградского военного округа Северный флот снова становится просто флотом, — рассказал Дмитрий Болтенков. — И нужно будет по-новому выстраивать взаимодействие между ЛВО и СФ. И еще одна важная задача — укрепление обороны Арктики.

Два адмирала

Герой России, адмирал Александр Моисеев был назначен временно исполняющим обязанности главкома Военно-морского флота 19 марта. В новой должности он был представлен на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте по случаю Дня подводника.

Впервые информация о вероятных кадровых перестановках в ВМФ появилась 10 марта. Тогда источник «Известий» сообщил об отставке главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, и о том, что эту должность займет адмирал Александр Моисеев. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что открытого указа на этот счет не было, а указы под грифом «секретно» он не комментирует.

Адмирал Александр Моисеев Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Более 40 лет жизни Александра Моисеева связаны с армией. Его призвали на срочную службу в 1981 году. В 1987-м он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова. Много лет служил на атомных подводных лодках Северного флота и прошел путь от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами.

14 июля 2009 года под его руководством впервые в практике отечественного флота атомная подводная лодка К-117 «Брянск» выполнила контролируемую ракетную стрельбу одной баллистической ракетой из высокоширотного приполюсного района стрельбы. 16 июля подводная лодка достигла точки географического полюса Земли. За 22 дня плавания под ледовым полем было выполнено пять всплытий во льдах, из них два — с проламыванием льда.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Моисееву в 2011 году присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 2003 году окончил Военно-морскую академию имени Кузнецова. В 2011 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В июне 2018 года указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом ВМФ России, а в мае 2019 года командующим Северным флотом. Награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Примечательно, что Александр Моисеев в 2019 году сменил Николая Евменова на должности командующего Северным флотом, когда тот пошел на повышение на место главкома.

Президент РФ Владимир Путин и экс-главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Адмирал Николай Евменов, занимавший должность главкома, планируется к назначению на позицию начальника Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Справка «Известий» Николай Евменов родился в 1962 году в Москве. В 1987 году окончил Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде и был направлен служить на Тихоокеанский флот. На атомных подводных лодках прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля. В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2003 — Военную академию Генштаба Вооруженных Сил. В 2011 году назначен на должность командующего подводными силами Тихоокеанского флота. А в 2012-м года стал начальником штаба — первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом, в 2016-м официально стал командующим. Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года назначен Главнокомандующим Военно-Морским Флотом. Награжден орденами «За военные заслуги» (2006), «За морские заслуги» (2015), «Александра Невского» (2016).

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