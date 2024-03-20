Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме

Журавлев: войска Франции ничего не сделают на Украине, но их надо зафиксировать

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, но их появление там необходимо зафиксировать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных.

"Эти две тысячи человек ничего не сделают. Другой вопрос, что их надо четко и ясно зафиксировать, они реально собираются здесь убивать наших солдат, офицеров и мирных граждан. Соответственно, в этом отношении, на мой взгляд, необходимо сделать заявление", - сказал Журавлев.

По мнению депутата, граждане Франции вряд ли простят руководству страны, если военные будут гибнуть в чужом государстве, воюя на стороне террористов и неонацистов.

"Общество там, естественно, обеспокоено - если потери станут еще более массовыми, их сложно будет скрывать, и это грозит социальным взрывом… Во Франции фермеры готовы штурмовать Елисейский дворец, чтобы на их рынок не попало украинское зерно", - напомнил он.

Журавлев отметил, что во Франции наемничество - это уголовно наказуемое преступление, но ни один из тех, кто остался в живых и вернулся обратно, не был наказан. "В Париже объяснили, что не могут препятствовать гражданам, которые по собственной инициативе поехали сражаться за Украину, хотя было ясно, что без государственного участия такой большой отряд вряд ли вообще мог бы покинуть пределы Франции", - отметил российский парламентарий.

Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.