Войти
ТАСС

Минобороны Чехии заявило, что не направит солдат на Украину

286
0
+1
Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023
Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023.
Источник изображения: министерство обороны Чехии

Информация, распространяемая, в частности, представителями парламентской оппозиции, является ложной и не соответствует действительности, отмечается на сайте военного ведомства

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Чешское правительство не намерено направлять военнослужащих на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы чешского министерства обороны, размещенном на его сайте.

"Правительство Чехии не намерено отправлять чешских солдат на Украину", - подчеркивается в документе. Противоположная информация, распространяемая, в частности, представителями парламентской оппозиции, является ложной и не соответствует действительности.

Как следует из заявления пресс-службы Минобороны, оно было сделано после высказываний, прозвучавших на состоявшейся ранее пресс-конференции правой партии "Свобода и прямая демократия".

"В последние дни в общественном пространстве появилась информация, что чешские солдаты с 1 апреля будут отправляться на Украину. В последний раз она прозвучала сегодня на пресс-конференции партии "Свобода и прямая демократия". Ее необходимо однозначно опровергнуть. Это полная ложь", - отметила пресс-служба. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Похожие новости
05.03.2007
Американцы заставляют Россию вооружаться до зубов
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
07.02.2007
Траектория ПРОтивостояния
09.11.2006
Индия приступила к масштабной модернизации парка бронетехники
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS