Минобороны Чехии заявило, что не направит солдат на Украину

Информация, распространяемая, в частности, представителями парламентской оппозиции, является ложной и не соответствует действительности, отмечается на сайте военного ведомства

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Чешское правительство не намерено направлять военнослужащих на Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы чешского министерства обороны, размещенном на его сайте.

"Правительство Чехии не намерено отправлять чешских солдат на Украину", - подчеркивается в документе. Противоположная информация, распространяемая, в частности, представителями парламентской оппозиции, является ложной и не соответствует действительности.

Как следует из заявления пресс-службы Минобороны, оно было сделано после высказываний, прозвучавших на состоявшейся ранее пресс-конференции правой партии "Свобода и прямая демократия".

"В последние дни в общественном пространстве появилась информация, что чешские солдаты с 1 апреля будут отправляться на Украину. В последний раз она прозвучала сегодня на пресс-конференции партии "Свобода и прямая демократия". Ее необходимо однозначно опровергнуть. Это полная ложь", - отметила пресс-служба.