Остин заявил, что "выживание Украины" под угрозой

Глава Пентагона отметил, что это вопрос чести и безопасности для США

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин полагает, что "выживание Украины" и безопасность США находятся под угрозой.

"Сегодня выживание Украины под угрозой. И безопасность Америки под угрозой", - сказал он, выступая на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине, созданной странами Запада. "Они не могут терять ни дня, и мы не можем терять ни дня. Поэтому я сегодня уезжаю отсюда, полный решимости обеспечить приток американской военной помощи и боеприпасов", - заявил Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Пентагона.

"Это вопрос выживания и суверенитета для Украины. А для Америки это вопрос чести и безопасности", - продолжил министр обороны США. Он утверждал, что "[президент России Владимир] Путин наблюдает за происходящим". "Мир наблюдает, и история наблюдает", - заключил Остин.