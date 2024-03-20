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ТАСС

Остин заявил, что "выживание Украины" под угрозой

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Глава Пентагона отметил, что это вопрос чести и безопасности для США

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин полагает, что "выживание Украины" и безопасность США находятся под угрозой.

"Сегодня выживание Украины под угрозой. И безопасность Америки под угрозой", - сказал он, выступая на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине, созданной странами Запада. "Они не могут терять ни дня, и мы не можем терять ни дня. Поэтому я сегодня уезжаю отсюда, полный решимости обеспечить приток американской военной помощи и боеприпасов", - заявил Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Пентагона.

"Это вопрос выживания и суверенитета для Украины. А для Америки это вопрос чести и безопасности", - продолжил министр обороны США. Он утверждал, что "[президент России Владимир] Путин наблюдает за происходящим". "Мир наблюдает, и история наблюдает", - заключил Остин. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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