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ТАСС

Каллас назвала пацифизм в мире, полном насилия, самоубийством

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Источник изображения: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

Премьер-министр Эстонии призвала партнеров в Европе и НАТО больше инвестировать в оборону

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала партнеров в Европе и НАТО больше инвестировать в оборону и назвала пацифизм самоубийством.

"В мире, полном насилия, пацифизм, попросту говоря, был бы самоубийством", - заявила она журналистам в Берлине, комментируя идею заморозки конфликта на Украине. Как считает Каллас, партнеры должны последовать примеру ее страны, инвестирующей в оборону более 3,2% от национального ВВП, для сдерживания России. "Если они (россияне - прим. ТАСС) будут считать, что могут победить, то они сделают шаг вперед. Если они поймут, что мы достаточно сильны, они не отважатся сделать шаг в сторону НАТО", - приводит ее слова агентство DPA.

"В этой связи мы должны действительно вместе предпринять это общее усилие", - считает премьер Эстонии. В то же время она признала, что нелегко объяснить населению необходимость увеличения расходов на оборону.

В Берлине Каллас будет вручена медаль имени Вальтера Ратенау - немецкого промышленника, политического деятеля и писателя (1867-1922), а также министра иностранных дел Германии, участвовавшего в подписании в 1922 году Рапалльского договора с Советской Россией. Награда присуждается за "выдающиеся заслуги во внешней политике". В разные годы ее удостаивались в том числе экс-глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, бывший премьер Израиля Шимон Перес, нынешний премьер Польши Дональд Туск, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

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Германия
Израиль
Польша
Россия
Украина
Эстония
Проекты
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