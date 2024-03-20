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ТАСС

СМИ рассказали о процессе обучения украинских летчиков на F-16 в Дании

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Самолет F-16 ВВС Дании
Самолет F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

По информации газеты Derniere Heurе, нормы безопасности "очень жесткие, датчане не раскрывают не только число обучающихся украинцев, но даже информацию об общем количестве инструкторов" из стран НАТО на этой базе

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных двухместных F-16 для обучения летчиков ВС Украины (ВСУ) на авиабазе Скридструп в Дании. Первые летчики ВСУ, прошедшие шестимесячную подготовку, должны вернуться на Украину в мае, сообщила газета Derniere Heurе.

Журналисты бельгийских СМИ посетили Скридструп 18 марта в рамках визита министра обороны Бельгии Людивин Дедондер и написали по результатам этой поездки репортажные материалы о подготовке украинских летчиков. Встретиться с украинцами им не позволили "по соображениям безопасности", пишет газета.

Нормы безопасности "очень жесткие, датчане не раскрывают не только число обучающихся украинцев, но даже информацию об общем количестве инструкторов" из стран НАТО на этой базе, отмечает издание. Известно лишь, что там проходят подготовку "не только украинские пилоты, но также техники и специалисты по планированию воздушных миссий".

Шесть месяцев подготовки

"На авиабазе на юге Дании размещено подразделение из 50 бельгийских летчиков из состава 2-го тактического крыла ВВС Бельгии, базирующегося на авиабазе Флоренн. Здесь же развернуты два учебных двухместных F-16, предоставленных бельгийскими ВВС. Украинские военные проходят на них шестимесячный курс обучения, который начался в ноябре, для большинства из них - с уроков английского", - говорится в материале Derniere Heurе.

Для журналистов провел брифинг бельгийский летчик с позывным Свотч (Swatch), который "имеет 12 лет летного стажа, выполнял ударные миссии на F-16 в Афганистане, Ираке и Сирии". Он пояснил: "Обучение украинских пилотов предельно короткое - шесть месяцев плюс несколько возможных дополнительных модулей, тогда как обычно обучение пилотов занимает несколько лет. Однако здесь речь идет не столько об обучении, сколько о повышении квалификации, все украинские пилоты имеют большой опыт полетов на МиГ-29 и Су-27".

Говоря о возникающих в ходе обучения проблемах, Свотч отметил, помимо проблем украинцев с английским, сложности с разными системами мер. Если на советских самолетах, которые знакомы украинским летчикам, приборы выдают показания в метрической системе (метры, километры, литры), то на F-16 используется британская имперская система мер (футы, мили, галлоны), что требует серьезной коррекции навыков.

Газета Soir ("Суар"), журналисты которой также участвовали в этой поездке, сообщила, что в среднем украинцы проводят с инструкторами в небе по часу в день, шесть-семь часов занимают теоретические занятия, изучение матчасти и тактики. Каждый полет записывается и затем разбирается на земле.

Без личных отношений

Свотч также поделился, что личные взаимоотношения между инструкторами и украинскими летчиками не поощряются, общение носит "строго профессиональный характер". "Я даже не знаю их имен, а они - моего. Только позывные", - сказал он. Ранее ряд западных СМИ сообщили, что инструкторам НАТО, тренирующим солдат ВСУ любых специальностей, даны инструкции не завязывать с ними дружбы и личных взаимоотношений, чтобы избежать психологической травмы в результате вероятной гибели или ранений их подопечных.

Бельгийский инструктор выразил надежду, что после отправки его подопечных в зону боевых действий они будут "готовы к выполнению боевых миссий", несмотря на краткость курса. 

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Афганистан
Бельгия
Дания
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Украина
Продукция
F-16
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