Ветераны-подводники выступили против утилизации АПЛ "Дмитрий Донской"

Подводники: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" утилизировать нельзя

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ветераны подводного флота России выступили с инициативой сохранения в составе ВМФ РФ самой большой мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Дмитрий Донской" проекта 941У "Акула" (по классификации НАТО "Тайфун), сообщил во вторник во время проведенного опроса член совета "Офицеры России" академик военных наук контр-адмирал Владимир Дудко.

Опрос был проведен 19 марта, когда в России отмечается день подводника.

"АПЛ "Дмитрий Донской" нужно сохранить в качестве символа, стоящего на страже наших рубежей. Впрочем, пройди ТК-208 модернизацию, он мог бы и дальше нести военную службу", - сказал Дудко.

Он отметил, что американские подлодки типа "Огайо", созданные в одно время с подлодками проекта 941 - в 80-90-х годах прошлого века, по сей день продолжают боевое патрулирование в составе ВМС США.

"И сейчас его ближайшей и самой перспективной задачей была бы модернизация – смена баллистических ракет, которые устарели, на противовоздушные и противокосмические ракеты, которые можно было бы установить на этой подводной лодке и использовать их для сбития спутников в угрожаемый период или для сбития баллистических ракет, стартующих с территории Соединённых Штатов в случае начала войны", — сказал Дудко.

Сейчас, по его словам, АПЛ "Дмитрий Донской" нужно оставить хотя бы как качественный образец нашего судостроения, которое недоступно никому в мире.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", экс-командир подводного крейсера "Томск" капитан 1 ранга запаса Вячеслав Черноус также считает, что "Дмитрий Донской" мог бы продолжить боевую службу. "Рановато его списывать с учётом его предыдущих боевых возможностей. Понятно, что там, на месте, виднее, есть ли возможности его модернизации. Но тем не менее, я бы такой вариант рассмотрел", - сказал Черноус.

При этом он также отметил, что США – "наш потенциальный противник" – модернизирует свои стратегические подлодки типа "Огайо" под крылатые ракеты. Так, если раньше "Огайо" могла нести 24 баллистических ракеты, то теперь снабжена 150 "Томагавками".

"А сколько бы понёс "Дмитрий Донской" "Цирконов"? Да это был бы кошмар для любого противника", — сказал Черноус.

Поддержал инициативу и ветеран-подводник Виктор Зима, который заявил, что допустить утилизацию АПЛ "Дмитрий Донской" ни в коем случае нельзя. "Сохранение этой уникальной подлодки станет победной над беспамятством и над вселенской злобой", охватившими Россию в 90-е годы, когда в стране уничтожались заводы и рушились военные постаменты, а новые корабли пускали на иголки", - сказал Зима.

В феврале 2023 года стало известно, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула" был выведен из состава ВМФ России и отправлен на военно-морскую базу в Северодвинске, где ожидает утилизации. Это подлодка была модернизирована в 2000-е годы для испытаний баллистической ракеты морского базирования "Булава".