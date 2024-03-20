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Известия.ru

Эксперт назвал особенности приводящего ВСУ в ужас российского оружия

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Военный Матвийчук: российские авиабомбы могут атаковать защищенные цели ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал во вторник, 19 марта, особенности российских авиационных бомб, которые, по словам отставного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кривоноса, приводят украинских военных в ужас.

Ранее, 17 марта, Кривонос рассказал, что украинские военные приходят в ужас от ударов российских войск с помощью управляемых авиационных бомб, сообщает телеканал «360».

Он также отметил, что российские бойцы активно применяют артиллерию и постоянно наносят мощные удары по ВСУ. По словам Кривоноса, на фоне этого некоторые украинские военные начинают испытывать проблемы с психическим здоровьем, передает RT. Он подчеркнул, что наличие у российских сил огромных военных ресурсов, которые они успешно используют на фронте, является самым страшным для ВСУ, сообщается на сайте kp.ru.

«Наши авиационные бомбы снабжены специальными мобильными устройствами, такими как управляемый мобильный модуль, который позволяет бомбе планировать. <...> Мы начали очень широко применять вакуумные бомбы, термобарические бомбы, имеющие сильнейшую ударную волну и приносящие критические потери», — объяснил Матвийчук в беседе с Lenta.Ru страх украинских военных перед этим типом оружия.

Эксперт уточнил, какие виды целей авиабомбы могут атаковать наиболее эффективно.

«По целям заглубленным, фортификационно усиленным, по целям, недоступным для прямой видимости и попадания обычными снарядами», — заключил он.

Ранее, 16 марта, киевский политик Игорь Лапин заявил, что новейшие российские планирующие авиабомбы представляют огромную опасность для укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ИА «Регнум».

По словам Лапина, новый вид вооружения российской армии может уничтожать укрепрайоны, а также превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам. Он подчеркнул, что «это очень плохая история».

Ранее в этот же день, 16 марта, Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие ВС России поразили цех сборки беспилотников в Сумской области Украины, а также пункты временной дислокации украинских боевиков в районе Одессы. В 149 районах также было нанесено поражение живой силе и военной технике противника.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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