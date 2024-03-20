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ТАСС

Люксембург присоединился к инициативе Чехии по поставкам снарядов Украине

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Солдаты Люксембурга на параде
Солдаты Люксембурга на параде.
Источник изображения: luxtimes.lu

По словам главы люксембургского правительства Люка Фридена, страна в 2023 году потратил на Украину 16% своего военного бюджета

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Люксембург присоединился к выдвинутой Чехией инициативе по закупкам снарядов для Украины за пределами Евросоюза и будет продолжать поставки оружия Киеву. Об этом заявил глава люксембургского правительства Люк Фриден на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который находится в Люксембурге с визитом.

"У нас нет всех видов оружия, в котором нуждается Украина, но Люксембург готов вас поддержать в составе различных коалиций. Поэтому мы вместе с нашими партнерами по Бенилюксу присоединились к инициативе Чехии купить снаряды, в которых она нуждается. Поэтому мы также создали IT-коалицию, чтобы предоставить украинским вооруженным силам необходимую устойчивость перед кибератаками и другими проблемами такого рода", - сказал Фриден.

По его словам, Люксембург в 2023 году потратил на Украину 16% своего военного бюджета. "Это будет продолжаться, мы едины в люксембургском правительстве [по вопросу того], что Украина должна получать нашу полную поддержку", - заверил Фриден. Он также пообещал продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.

В свою очередь Шмыгаль вновь заявил, что надеется "уже в апреле получить достаточно снарядов благодаря чешской инициативе".

Ранее Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что обещание Брюсселя поставить Украине 1 млн боеприпасов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года не выполнено и к концу марта число поставленных снарядов составит около 500 тыс. В то же время представители ЕК заявили, что рассчитывают поставить 1 млн в течение этого года. По их словам, европейская промышленность в январе уже довела выпуск артиллерийских боеприпасов до 1 млн в год.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву 1 млн снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Южной Корее, ЮАР и Турции. 

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Страны
Люксембург
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
Евросоюз
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