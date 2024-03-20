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ТАСС

В Швеции парламентский комитет поддержал безвозмездную передачу Украине военной техники

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Здание парламента Швеции в Стокгольме
Здание парламента Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

Речь идет об артиллерийских снарядах, ручных гранатах, противотанковых управляемых ракетах, подводном вооружении, боевых катерах, медицинском оборудовании, транспортных средствах и продуктах питания

СТОКГОЛЬМ, 19 марта. /ТАСС/. Парламентский комитет по финансам поддержал предложение кабинета министров о безвозмездной передаче Украине военной техники и боеприпасов, а также о предоставлении ей экономической помощи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Речь идет об артиллерийских снарядах, ручных гранатах, противотанковых управляемых ракетах, подводном вооружении, боевых катерах, медицинском оборудовании и транспортных средствах, а также продуктах питания. Экономическая часть предусматривает фондовые пожертвования, а также несколько двусторонних и многосторонних донорских проектов, инициированных странами Евросоюза и НАТО для поддержки Украины. Кроме того, предусмотрены программы обучения и подготовки, а также мероприятия в области безопасности с целью повышения способности Украины защищать себя.

Все это означает дополнительные бюджетные расходы в 2024 году в размере около 2,4 млрд крон ($230 млн). Правительство должно будет принять необходимые меры для выделения на помощь Украине 5,6 млрд крон ($536 млн) на период 2025-2028 годов.

Парламентские слушания по этому вопросу состоятся 20 марта. 

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Страны
Украина
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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