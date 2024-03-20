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ЦАМТО

ЕС планирует поставить Украине полмиллиона боеприпасов до конца месяца

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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 19 марта. ЕС рассчитывает поставить Украине к концу марта порядка 500 тыс. боеприпасов, цель на поставку одного миллиона сохраняется.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"К концу месяца будет поставлено примерно 500 тыс. боеприпасов, мы все еще имеем цель поставить один миллион", – сказал он.

При этом глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что, "в целом, возможности европейской оборонной промышленности уже достигли примерно 1 млн. боеприпасов в год".

Как напоминает агентство, в конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. Он также указывал, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине, сообщество уже достигло цели по производству 1 млн. боеприпасов в год, к концу года эта цифра возрастет до 1,4 млн. в год.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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