"Миллионы". Польский генерал раскрыл потери Украины (Polsat TV, Польша)

Генерал Анджейчак: потери Украины исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч

Этот конфликт украинцы проигрывают, признал в интервью Polsat TV генерал Раймунд Анджейчак. Он упомянул о дефиците личного состава ВСУ, проблемах мобилизации и поставки техники. Потери Украины исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, считает военный. Одновременно он призвал поляков готовиться к войне с Россией.

"Надо готовиться", — так об угрозе войны говорил генерал Раймунд Анджейчак (Rajmund Andrzejczak). Бывший начальник Генерального штаба Войска Польского в передаче "Гость событий" медиапортала Polsat заявил, что на подготовку есть два-три года. Генерал также указал на тяжелое положение Киева. "Этот конфликт украинцы проигрывают", — отметил он.

"С одной стороны, надо бы как-то успокаивать людей, объяснять ситуацию, но с другой — нам нужно многое успеть сделать. Надо готовиться", — ответил Анджейчак на вопрос, ждет ли нас война.

"Будет ли это через два года, через три или пять лет, многое зависит от нас. Наша задача —избавиться от угрозы. На это у нас еще есть время, но работы много", — добавил он. Журналист Богдан Рымановский (Bogdan Rymanowski) привел данные немецкой разведки, из которых следует, что после 2026 года Россия может атаковать одну из стран НАТО, и спросил, есть ли у нас два-три года на подготовку. "Думаю, есть", — сказал генерал.

Анджейчак также отметил, что положения польской оборонной стратегии "в подавляющем большинстве уже устарели".

Генерал также прокомментировал президентские выборы в России. "Сейчас Путину будет гораздо проще действовать, например, объявить очередную волну мобилизации. Это не сулит ничего хорошего ни Украине, ни Польше", — отметил Анджейчак.

Проблемы Украины. "Драматическая ситуация"

"Ситуация очень, очень драматическая", — такими словами генерал оценил обстановку на украинском фронте. "Во время военного конфликта чудес не бывает. Смена на посту главнокомандующего не могла изменить стратегическую ситуацию. Генералу Сырскому приходится решать те же проблемы, что и генералу Залужному. Ему пришлось отводить войска, чтобы стабилизировать линию фронта. Все проблемы, с которыми столкнулся Залужный, никуда не делись", — считает генерал.

Он также упомянул дефицит личного состава, проблемы мобилизации и поставки техники. Анджейчак подчеркнул негативное влияние понесенных Украиной потерь. "У них убыло более 10 миллионов человек. Я считаю, что их потери исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. У этой страны нет ресурсов, там некому воевать", — добавил он.

Рымановский также попросил прокомментировать сообщения о том, что к концу марта у Украины закончатся зенитные ракеты. "Значит, будут новые, эффективные удары, новые жертвы, продолжится уничтожение элементов инфраструктуры государства. Этот конфликт украинцы проигрывают", — признал военный.

Проблемы с производством боеприпасов

Журналист также спросил о распределении средств в рамках ЕС-овской программы производства боеприпасов. Польша получила 2 миллиона из 500 миллионов евро. "Дело не в миллионах евро и не в количестве боеприпасов. Дело в том, что так проблему не решить. Мы должны полностью изменить стратегию производства боеприпасов в стране, иначе мы не сможем победить в этой гонке со временем. Боеприпасов нужно производить больше, делать это надо быстрее, нужно диверсифицировать заводы, и для этого нужны жесткие политические решения, нужен тяжелый труд", — сказал Анджейчак.

"На данный момент у нас есть заводы, расположенные вблизи восточной границы. (...) Там нужно наращивать мощности. Все это выглядит не очень хорошо, и, если использовать библейскую метафору, кто сам без греха, пусть первым бросит камень. Думаю, никто не бросит. Если отмотать назад 15 лет, мы увидим, что в области военной промышленности у нас не было революционных изменений", — подчеркнул Анджейчак.

"Я за то, чтобы строить новые заводы: в Силезии, в Нижней Силезии, в Любусском воеводстве, и чтобы эти предприятия были не только польские, но и американские, чтобы они производили боеприпасы 120 мм для танков или 155 мм для артиллерии, для поляков, для стран Балтии, для своих подразделений в Европе", — добавил он.

Должна ли Польша иметь ядерное оружие?

Рымановский также спросил собеседника, должна ли Польша войти в число государств, обладающих ядерным оружием. "На мой взгляд, несомненно должна. Тогда бы мы оказались совершенно в другой лиге", — сказал Анджейчак.

Журналист спросил, отпугнет ли россиян наличие ядерных боеголовок. "Думаю, они бы нас боялись", — ответил ген. Раймунд Анджейчак.