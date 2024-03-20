Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что к концу марта намерены поставить около 500 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Около 500 тыс. снарядов будет поставлено Украине из ЕС к концу марта, 1 млн этот показатель достигнет к концу года. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Таким образом Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года.

"Эта тема обсуждалась вчера на встрече глав МИД. Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов", - сказал Стано.

Обещание поставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев озвучил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД и обороны в Брюсселе 20 марта 2023 года.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Йоханна Бернсель заявила, что Евросоюз в марте вывел свое производство снарядов на уровень 1 млн в год. "Возможно, мы пока не поставили [Украине обещанный 1 млн боеприпасов], но мы значительно усилили европейские промышленные мощности, чтобы довести объем ежегодного производства снарядов до 1 млн. Мы уже вышли на этот уровень примерно в январе", - сказала она. Бернсель подчеркнула, что цель увеличить производство артиллерийских снарядов до 1 млн в год была поставлена примерно тогда же, когда было дано обещание Киеву.

Страны ЕС на саммите в Брюсселе 21-22 марта обсудят проект милитаризации экономики Евросоюза. В частности, как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, речь идет о задаче удвоения всего военного производства к 2030 году и эмиссии первых в истории сообщества военных евробондов для финансирования запуска гонки вооружений. Мишель уверен, что милитаризация экономики пойдет на благо странам Евросоюза, "создав новые рабочие места и обеспечив рост" экономик.