Названы последствия истощения противовоздушной обороны ВСУ

MWM: потери средств ПВО ВСУ привели к росту использования российских умных бомб

Истощение системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери комплексов и сокращения арсеналов ракет привело к росту использования российских бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции. Последствия ослабления ПВО назвали в публикации издания Military Watch Magazine (MWM).

«Сообщения с передовой неизменно указывают на то, что российская авиация способна играть растущую роль в поддержке наступательных действий на земле, используя не только крылатые ракеты воздушного базирования, но и высокоточные управляемые бомбы, которые, хотя и способны обеспечить гораздо большую огневую мощь по сравнению с их весом, вынуждают самолеты, сбрасывающие их, подлетают значительно ближе к позициям противника», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что увеличение частоты применения российских умных бомб указывает на уменьшение угрозы авиации со стороны украинских средств ПВО.

Отмечается, что уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов также сделало позиции ВСУ более уязвимыми. Автор подчеркнул, что заменить потерянные комплексы Patriot чрезвычайно трудно, а С-300 — почти невозможно.

Ранее в марте военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что главная трудность с заменой уничтоженных российскими силами американских комплексов Patriot связана с их доставкой ВСУ.