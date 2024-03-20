Путин отметил укрепление государственных границ

Путин: за последнее время многое сделано для укрепления государственных границ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск.

"За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.