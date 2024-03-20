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РИА Новости

Путин отметил укрепление государственных границ

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Военнослужащие пограничного управления ФСБ России
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Путин: за последнее время многое сделано для укрепления государственных границ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время многое сделано для укрепления государственных границ, в том числе в зоне боевых действий, усилено оснащение пограничных войск.

"За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно на участках, которые фактически находятся в районе боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим", - сказал президент России.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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