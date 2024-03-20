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ТАСС

Польша не намерена передавать Украине купленные в США вертолеты Apache

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Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

По мнению главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы, для Украины "нет возможности достичь преимущества в воздухе"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Польша не намерена в дальнейшем передавать Украине купленные в США ударные вертолеты Apache АН-64 ("Апач"). Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью телеканалу TVN24.

"Оружие, в том числе вертолеты Apache, о котором шла речь во время визита президента [Анджея Дуды] и премьера [Дональда Туска] в Вашингтон, Польша будет покупать для себя, это вооружение необходимо именно нам", - сказал он, добавив, что сейчас "не видит возможности согласия на передачу этого вооружения Украине".

По мнению политика, "сегодня Apache не принесли бы ожидаемых результатов на Украине, поскольку [для Украины] там нет возможности достичь преимущества в воздухе".

12 марта во время визита в США президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска было достигнуто соглашение о продаже Польше более 800 ракет JASSM "земля - воздух", 745 ракет AIM-120C "воздух - воздух", более 200 ракет AIM-9X Sidewinder Block II "воздух - воздух, а также 96 боевых вертолетов Apache АН-64.

Однако, как позже заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, поставка в Польшу 96 американских вертолетов Apache АН-64 займет несколько лет. 

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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
AH-64
AIM-9
AMRAAM
JASSM
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