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ТАСС

Шольц заявил, что для переговоров с Путиным нужен "правильный момент"

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

Канцлер ФРГ считает, что российское руководство необходимо убедить в том, что оно ошибается в неготовности Запада поддерживать Украину "столько, сколько нужно"

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным требуется подходящий момент. Об этом он сказал, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине, которую транслировало издание Handelsblatt.

По словам канцлера, в последний раз он общался напрямую с Путиным "более года назад", как и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы оба сказали, что мы это сделаем снова, но момент для этого должен быть правильным", - сказал глава кабмина ФРГ.

Он утверждал, что Запад должен послать "четкий сигнал российскому президенту". Как считает канцлер, российское руководство необходимо убедить в том, что оно ошибается в неготовности Запада поддерживать Украину "столько, сколько нужно". Если это удастся сделать, тогда, по оценке Шольца, сложится ситуация, при которой будет возможен "справедливый, а не продиктованный мир".

Президент РФ и канцлер ФРГ с момента начала СВО общались по телефону 11 раз, в том числе 3 раза - в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. Большая часть этих контактов были позапрошлой весной. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Последняя очная встреча лидеров состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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