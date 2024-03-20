Действия НАТО не способствуют стабильности на Кавказе, считают в Кремле

Песков: попытки НАТО расширить влияние вряд ли добавят стабильности на Кавказе

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Северного Кавказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стремление НАТО закрепить свое присутствие на Северном Кавказе нам хорошо известно. Видно невооруженным глазом. Также есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности на Северном Кавказе и предсказуемости ситуации. Эти контакты - суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны", - сказал Песков журналистам.