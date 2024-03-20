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ЦАМТО

ВС Сербии намерены приобрести до 5000 БЛА Mosquito

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Вид на Белград с крепости Калемегдан
Вид на Белград с крепости Калемегдан.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Богодвид

ЦАМТО, 19 марта. Власти Сербии высказали намерение ускорить реализацию программ модернизации парка вооружений, включая приобретение различных БЛА и разработку национальных технологий в данной сфере.

Как сообщает Shephard Defense Insight, президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении приобрести до 5000 раскладных БЛА Mosquito, оснащенных боевыми частями производства сербской компании Krusik - Valjevo.

Хотя в заявлении Министерства обороны Сербии не раскрываются подробности конструкции приобретаемых БЛА, но, по оценке специалистов Shephard Defense Insight, планируется закупка FPV-дронов на сумму до 1,3 млн. долл. Поставки могут быть выполнены в течение 2024-2025 гг.

Во время посещения Военно-технического института Сербии (MIT) А.Вучич попросил специалистов ускорить разработку БЛА и заявил, что правительство вложит дополнительные средства для найма специалистов, чтобы гарантировать, что эти аппараты поступят на вооружение до конца года.

Как указал сербский президент, ранее разрабатываемые в течение десятилетия системы, теперь вводятся в эксплуатацию за один год. Некоторые из этих систем будут приняты на вооружение ВС Сербии до конца года и среди них будут дроны-камикадзе. Это объясняется глобальным изменением обстановки.

По словам А.Вучича, необходимо работать быстро, гораздо быстрее. При этом власти готовы повышать зарплаты сотрудникам института, чтобы избежать утечки кадров и сохранить "инженерную мысль".

А.Вучич также отметил, что все, кто заинтересован в работе в Военно-техническом институте, могут на конкурсной основе предложить свои услуги.

Сербия намерена стать членом Европейского Союза (ЕС), но, в отличие от других стран Западных Балкан, не планирует вступать в НАТО, заявляя о намерении сохранять нейтралитет.

Во время посещения института А.Вучич подтвердил, что Сербия является нейтральной страной, но должна защищать свою свободу и быть намного сильнее, чем многие соседние страны, чтобы не стать объектом агрессивного поведения.

Президент также указал на важность беспилотного летательного аппарата "Врабац", предназначенного для ведения разведки в радиусе до 25 км. А.Вучича также ознакомили с характеристиками беспилотного летательного аппарата "Пегасус".

Ранее Военно-технический институт Сербии совместно с китайской корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) разработал многоцелевой БЛА "Пегасус", уже поступивший на вооружение ВС Сербии. Министерство обороны Сербии также приобрело в Китае партию БЛА FH-92 производства CASC.

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