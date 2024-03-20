Войти
ТАСС

Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о Taurus

292
0
0
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер ФРГ напомнил, что его страна уже передала или запланировала военную помощь Украине на €28 млрд, существенно больше, чем другие европейские партнеры

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что Берлин будет поддерживать Киев, сколько потребуется, но удивился непрекращающимся дискуссиям в германском обществе о поставках ракет Taurus. Об этом он заявил, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине. Трансляцию провело издание Handelsblatt.

"Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности", - отметил глава кабмина. Он напомнил, что ФРГ уже передала или запланировала военную помощь Украине на €28 млрд, существенно больше, чем другие европейские партнеры. "И потом начинаются такие дебаты. Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают", - сказал он.

По его словам, "люди боятся необдуманных политических требований", а он "гордится, что его не впечатляют" такие призывы.

Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих и это именно та черта, которую он не хочет переступать. Его постоянно критикуют другие политики, особенно из оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Канцлера спросили, поменяется ли его позиция, если "российские войска вновь пойдут на Киев". "Чтобы этого не произошло, мы должны обеспечить [для Украины] боеприпасы, артиллерию", - ответил он.

По данным портала T-online, генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер ранее рассказывал на закрытом заседании комитета по обороне Бундестага об особенностях применения ракет. В частности, для их использования необходимы большие объемы данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами. Однако такие технические средства существуют лишь в ограниченном количестве. Кроме того, портал указывает, что если бы эти системы были поставлены Украине, то они больше не были бы доступны Бундесверу и, следовательно, могли бы ослабить обороноспособность ФРГ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
06.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов обсудит в Афинах вопросы военно-технического сотрудничества
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
29.11.2006
"Космотрас" планирует осуществить пять запусков ракеты-носителя "Днепр" с иностранными спутниками
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
03.10.2006
Путин Завоеватель
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS