Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о Taurus

Канцлер ФРГ напомнил, что его страна уже передала или запланировала военную помощь Украине на €28 млрд, существенно больше, чем другие европейские партнеры

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что Берлин будет поддерживать Киев, сколько потребуется, но удивился непрекращающимся дискуссиям в германском обществе о поставках ракет Taurus. Об этом он заявил, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине. Трансляцию провело издание Handelsblatt.

"Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности", - отметил глава кабмина. Он напомнил, что ФРГ уже передала или запланировала военную помощь Украине на €28 млрд, существенно больше, чем другие европейские партнеры. "И потом начинаются такие дебаты. Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают", - сказал он.

По его словам, "люди боятся необдуманных политических требований", а он "гордится, что его не впечатляют" такие призывы.

Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих и это именно та черта, которую он не хочет переступать. Его постоянно критикуют другие политики, особенно из оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Канцлера спросили, поменяется ли его позиция, если "российские войска вновь пойдут на Киев". "Чтобы этого не произошло, мы должны обеспечить [для Украины] боеприпасы, артиллерию", - ответил он.

По данным портала T-online, генеральный инспектор ВС ФРГ Карстен Бройер ранее рассказывал на закрытом заседании комитета по обороне Бундестага об особенностях применения ракет. В частности, для их использования необходимы большие объемы данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами. Однако такие технические средства существуют лишь в ограниченном количестве. Кроме того, портал указывает, что если бы эти системы были поставлены Украине, то они больше не были бы доступны Бундесверу и, следовательно, могли бы ослабить обороноспособность ФРГ.