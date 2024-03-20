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ТАСС

Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ

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Врио главнокомандующего ВМФ Александр Моисеев
Врио главнокомандующего ВМФ Александр Моисеев.
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте

КРОНШТАДТ, 19 марта. /ТАСС/. Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандущего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, передает корреспондент ТАСС.

"Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев", - объявил ведущий.

Ранее должность главкома ВМФ занимал адмирал Николай Евменов. Адмирал Моисеев с 2019 года был командующим Северным флотом, до этого руководил Черноморским флотом, занимал должность заместителя начальника Генштаба РФ. 

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