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ТАСС

Столтенберг: сложная ситуация на поле боя на Украине требует увеличения военной помощи

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS / Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Генсек НАТО приветствовал "солидарность Армении с Украиной"

ЕРЕВАН, 19 марта. /ТАСС/. Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить Киеву военную помощь Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами в Ереване в ходе своего первого визита в Армению.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но это причина чтобы наращивать нашу поддержку Украины, а не снижать ее", - считает он.

Столтенберг приветствовал "солидарность Армении с Украиной" и призвал "всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы" России в конфликте на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Украина
Проекты
NATO
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