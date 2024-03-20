Столтенберг: сложная ситуация на поле боя на Украине требует увеличения военной помощи

Генсек НАТО приветствовал "солидарность Армении с Украиной"

ЕРЕВАН, 19 марта. /ТАСС/. Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить Киеву военную помощь Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами в Ереване в ходе своего первого визита в Армению.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но это причина чтобы наращивать нашу поддержку Украины, а не снижать ее", - считает он.

Столтенберг приветствовал "солидарность Армении с Украиной" и призвал "всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы" России в конфликте на Украине.