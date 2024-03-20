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Военное обозрение

Главком ВСУ назвал развитие и применение беспилотников своим личным приоритетом

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Источник изображения: topwar.ru

Сменивший Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Александр Сырский рассказал о своих главных приоритетах, которые он будет стремиться реализовать на новой должности.

Как написал в своем ТГ-канале украинский военачальник, залогом превосходства его армии на поле боя являются технологии. В связи с этим, своим личным приоритетом Сырский назвал развитие и применение беспилотных систем. Кроме того, он пообещал сосредоточиться на снабжении украинской армии новейшими видами вооружений.

Напомним, что ранее главком ВСУ заявлял, что в текущем конфликте залогом успеха являются средства РЭБ и ударные дроны. Как он выразился, шансы на победу будет иметь та сторона, которая добьется преимущества в данных видах вооружений.

Со слов Сырского, Украина сегодня ищет «ассиметричные решения» в противостоянии с Россией. Именно поэтому он решил сосредоточиться на технологическом превосходстве его армии.

Стоит отметить, что вышеупомянутые заявления от нынешнего главкома ВСУ полностью противоречат тактике, которую он регулярно применял, занимая должность командующего сухопутными войсками. Вместо «ассиметричных решений» Сырский с завидным упорством отправлял личный состав на штурм, причем зачастую без артподготовки и даже тяжелой бронетехники, за что получил прозвище «мясник».

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