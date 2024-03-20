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Военное обозрение

Компактный «уничтожитель дронов» Hunter SHH100 китайского производства получила армия Венесуэлы

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Источник изображения: topwar.ru

Выпускаемый компанией SkyFend Technology компактный «уничтожитель дронов» Hunter SHH100 китайского производства получила армия Венесуэлы. Противодронное устройство поступило на вооружение комплексного командования воздушно-космической обороны (CODAI).

Об этом сообщает западный портал Army Recognition.

Система способна обнаруживать, идентифицировать и обезвреживать беспилотники в случае их несанкционированного проникновения в воздушное пространство, обеспечивая безопасность объектов. Устройство разработано в целях дальней защиты. Оно способно противодействовать любым типам беспилотных летательных аппаратов.

Одним из ключевых преимуществ Hunter SHH100 является способность выводить из строя одновременно несколько дронов. Противодронное устройство нацеливается на их системы управления, навигации, а также передачи видео. Это осуществляется за счет подавления сигналов спутников и радиосигналов.

Ружье удобно и компактно. Его масса составляет 6,5 килограмма. Система способна непрерывно работать в течение восьми часов в режиме обнаружения и один час в режиме глушения сигналов. Максимальная дальность действия устройства – два километра.

Источник изображения: topwar.ru

Закупка новых видов вооружения происходит на фоне обострения отношений Венесуэлы с соседней Гайаной. Это связано с территориальными претензиями обоих государств на регион Эссекибо, где в 2015 году обнаружили нефтяные залежи.

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Страны
Венесуэла
Гайана
Проекты
БПЛА
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