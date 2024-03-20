Алжир получил четыре новейших китайских БЛА WJ-700 "Фалкон"

ЦАМТО, 19 марта. Алжир получил четыре новейших беспилотных летательных аппарата WJ-700 "Фалкон" разработки китайской государственной компании China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC).

Об этом 13 марта со ссылкой на свои источники сообщил алжирский ресурс ORCA Military. На данный момент новые БЛА проходят окончательные приемочные испытания и будут приняты на вооружение в самое ближайшее время.

Напомним, что правительство Алжира в первом квартале 2022 года разместило заказ на приобретение четырех БЛА WJ-700 "Фалкон", которые относятся к БЛА класса HALE (High-Attitude Long Endurance), способных осуществлять пуск ракет и сбивать воздушные цели на расстоянии до 100 км. Отмечалось, что закупка была осуществлена на фоне противостояния между Алжиром и Марокко, который ранее анонсировал приобретение в общей сложности 13 турецких тактических БЛА "Байрактар TB2" на сумму 626 млн. дирхамов (более 59 млн. евро).

Как уже сообщал ЦАМТО, новейший ударный беспилотный летательный аппарат WJ-700 разработки пекинской Haiying General Aviation Equipment (подразделение CASIC) впервые был продемонстрирован на авиасалоне Airshow China 2018 и совершил свой первый полет 11 января 2021 года.

Новый высотный высокоскоростной вооруженный БЛА WJ-700, как утверждает CASIC, способен изменить тактику ведения боя, обладая высокой грузоподъемностью и способностью запускать крупнокалиберные боеприпасы за пределами зоны действия ПВО противника. БЛА ориентирован на удовлетворение потребностей как внутреннего китайского, так и международного рынка в ближайшие 5-10 лет.

В CASIC заявляют, что WJ-700 – единственный на данный момент китайский высотный высокоскоростной аппарат большой продолжительности полета, способный выполнять как боевые, так и разведывательные миссии.

По сравнению с другими популярными в мире БЛА, отличительной особенностью WJ-700 является его большой размер, что позволяет нести такие крупные боеприпасы как противокорабельные ракеты. Целями для БЛА WJ-700 могут быть защищенные тактические и даже стратегические цели, такие как радиолокационные узлы, боевые корабли и командные центры.

На аэрокосмическом салоне в Чжухае в 2018 году были заявлены следующие характеристики WJ-700: максимальная взлетная масса – 3500 кг, грузоподъемность – более 800 кг, максимальная продолжительность полета – 20 часов, практический потолок – 15 км. Аппарат оснащен турбореактивным двигателем, позволяющим развивать скорость, близкую к 700 км/ч. Беспилотник имеет две точки подвески для ракет различных классов, включая противокорабельные C-705KD, класса "воздух-поверхность" C-701, а также противорадиолокационные СМ-102. Кроме того, БЛА оснащен аппаратурой радиоэлектронного противодействия.

По оценке Департамента информации НОАК, к 2024 году продажи китайских БЛА военного назначения составят около 25% мирового рынка или 17 млрд. юаней (2,6 млрд. долл.). Ожидается, что общий доход от продажи китайских БЛА военного назначения в ближайшие 10 лет превысит 110 млрд. юаней (около 16,8 млрд. долл.).