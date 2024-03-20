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Корвет «Бойкий» «уничтожил» подлодку на учениях

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Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС.

Корвет БФ «Бойкий» условно уничтожил подлодку на учениях

Многоцелевой корвет «Бойкий» Балтийского флота (БФ) условно уничтожил подводную лодку комплексом противолодочного вооружения на учениях. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«В морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота экипаж корвета "Бойкий" на первом этапе учения отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что слежение за подлодкой выполняли с использованием современной гидроакустической станции корабля. Обнаруженную «субмарину» условно уничтожили торпедным вооружением.

Также экипаж корвета выполнил практические стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, которые обозначали средствами имитации. После завершения стрельб экипаж отработал действия по нанесению удара ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

Корвет «Бойкий» проекта 20380 ввели в эксплуатацию в 2013 году. Корабль получил одну артиллерийскую установку А-190 и две установки АК-630М. Основой противокорабельного вооружения корвета стал комплекс «Уран» с ракетами Х-35У.

В октябре 2023 года источники «Известий» сообщили, что корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» получат крылатые ракеты «Калибр», а в перспективе — «Оникс».

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Бойкий
П-800 Оникс
Х-35
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
Калибр КР
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