Войти
Военное обозрение

Япония намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей F-X

376
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Законодательство Японии запрещает экспорт вооружений. Эти и другие ограничения в военной сфере были установлены после капитуляции бывшего союзника гитлеровской Германии в 1945 году.

Однако нынешний глава японского кабмина Фумио Кисида, проводящий курс на максимальное военно-политическое сближение с НАТО и США, предпринимает шаги, дабы изменить эти законодательные нормы, часть которых прописана в Конституции страны. Так в прошлом году Токио одобрил передачу производимых национальными оборонными предприятиями радиолокационной системы наблюдения FPS-3ME Филиппинам и ракет к ЗРК Patriot Соединенным Штатам.

Стало известно, что правительство Японии намеревается снять ограничения на экспорт новейших истребителей-невидимок шестого поколения Mitsubishi F-X, разрабатываемых совместно с Италией и Великобританией. О планах Токио по продаже самолетов в третьи страны сообщает военно-политическое издание Defense News.

В октябре 2020 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries была выбрана в качестве ведущего разработчика этих машин. В рамках глобальной программы Combat Air новые истребители к 2035 году должны заменить состоящие на вооружении ВВС Японии самолеты Mitsubishi F-2, а также британские и итальянские многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

На прошлой неделе премьер-министр Кисида в ходе выступления в парламенте заявил, что ограничения на экспорт F-X в страны, не входящие в партнерство по его разработке, помешают плану модернизации боевого авиапарка страны и подорвут успех международной программы по созданию перспективного истребителя. С резкой либерализацией законодательных ограничений на продажу вооружений и военной техники третьим странам и фактическому отказу от десятилетия соблюдаемой пацифистской политики страны не согласны в оппозиционной коалиции парламента Японии. Однако в силу меньшинства воспротивиться этому оппозиционеры не могут.

Для окончательного принятия решения по экспорту F-X требуется одобрение кабинета министров. Ожидается, что соответствующее решение правительство Японии примет в конце этого месяца, когда разработчики представят первый концепт истребителя. Кроме того, продажи самолетов могут осуществляться только в страны, имеющие оборонные соглашения с Токио. По данным издания, поставки истребителей будут запрещены в государства, участвующие в военных конфликтах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
США
Филиппины
Япония
Продукция
EF-2000
F-2
Patriot ЗРК
Компании
MHI
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
06.05.2013
Лидеры прежние
06.08.2012
"Чикагская триада" и ее последствия для России
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 12:29
  • 16
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 20.03 12:17
  • 34
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 20.03 12:15
  • 60
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 20.03 12:13
  • 184
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 10:13
  • 3
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 20.03 09:21
  • 206
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.03 08:14
  • 1
Корпорация "Новый космос" в 2024 году разработает ПО для блокчейн-эксперимента в космосе
  • 20.03 04:57
  • 1
Самарские инженеры разработали заправщик для «ионных» спутников
  • 19.03 20:44
  • 1
Запад усиливает ПВО на Украине, в Польше и Румынии
  • 19.03 20:24
  • 454
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.03 19:06
  • 1
Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов
  • 19.03 18:12
  • 1
Чехия утверждает, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине
  • 19.03 17:56
  • 1
Американцы построят самый большой самолет в мире
  • 19.03 17:44
  • 452
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.03 16:47
  • 3
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS