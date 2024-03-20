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ЦАМТО

Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Украины

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 19 марта. Германия и Польша планируют увеличить производство боеприпасов для Киева, и расположить поближе к Украине логистические хабы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

Б.Писториус отметил, что "обе страны продолжат поддержку Украины не только поставкой того, что можно найти и получить где-то, но это также включает в себя наращивание производства в Польше, Германии и в других странах, о чем мы сейчас и поговорили и над чем мы планируем поработать совместно с промышленностью".

Б.Писториус также отметил желание двух стран "приблизить к Украине логистические хабы". Его речь на пресс-конференции 18 марта в ходе его визита в Польшу транслировалась телеканалом Phoenix.

Как напоминает агентство, идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала (в третьих странах) полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции и других странах обеспечат финансирование.

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Чехия
Швеция
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