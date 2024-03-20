Моряки-подводники отмечают свой профессиональный праздник прямо на учениях

Моряки-подводники даже в праздник находятся на боевом посту, где отрабатывают навыки, чтобы в любой момент выполнить задачу без промедления. Об этом 19 марта сообщил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Он отметил, что до того, как матросам разрешат взойти на борт подлодки, они проходят службу на суше. В тренировочном комплексе они проходят различные испытания, чтобы быть готовым ко всему.

«Проходят строгий отбор. В том числе службой психологической дивизии проверяются его морально-психологические качества путем тестирования. Личный состав, который не проходит тестирования, к нам на службу не поступает», — сообщил командир атомного крейсера К-114 «Тула» Артем Васитинский.

По словам Облендера, день подводника является праздником не только моряков, но и конструкторов, которым удалось придумать с нуля тысячи решений для подводного флота. Одним из самых успешных проектов стал «Ленинский комсомол».

«К-3 — первая советская атомная подводная лодка, первой она была во многом, ее автономность практически ничем не была ограничена. Это первая лодка, которая выполнила невероятную задачу— всплыла прямо на Северном полюсе, где подводники даже играли в футбол. А ее обтекаемый корпус стал образцом для изготовления подлодок по всему миру», — рассказал корреспондент.

Еще одна подлодка «Волхов» Б-603 проекта «Варшавянка» имеет на своем борту грозные и неуловимые для вражеских ПВО ракеты «Калибр». Каждый сантиметр на борту субмарины крайне важен: например, капитанская каюта имеет всего 3 кв. м площади. Однако теснота никого не пугает, это особенность службы на подлодке.

«Механизмы все новые, в эксплуатации легки, особых нареканий нет. Чувствуются масштаб, сила, когда находишься в отсеке, механизмы работают, и очень интересно всё это познавать», — сообщил моторист моторной группы Артем Мартынов.

13 марта источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил ТАСС, что после завершения ремонта атомная подводная лодка (АПЛ) спецназначения АС-31 «Лошарик» может выйти на испытания в начале лета 2024 года. В январе сообщалось, что ремонт и восстановление АПЛ спецназначения АС-31 «Лошарик», поврежденной при пожаре, планируются завершить в 2024 году.

19 февраля в пресс-службе Северного флота рассказали об учебной дуэли в Баренцевом море между атомными подводными лодками «Нижний Новгород» и «Псков». АПЛ также провели ряд корабельных учений и тренировок, в том числе при участии экипажей противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

5 февраля в Баренцево море вышел фрегат «Адмирал флота Касатонов» для выполнения практических стрельб. Экипаж фрегата отработал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля.