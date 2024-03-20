ЦАМТО, 19 марта. Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся четырьмя новыми подлодками: двумя атомными субмаринами "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также ДЭПЛ "Якутск" и второй серийной "Ладой".

Ниже приведена выдержка из материала агентства "РИА Новости", посвященного развитию подводного флота ВМФ России. Материал опубликован в связи отмечаемым 19 марта Днем моряка-подводника.

Построенная для Северного флота атомная подлодка "Князь Пожарский" является четвертой субмариной модернизированного проекта 955А ("Борей-А").

Сегодня на разных стадиях строительства находятся также пятый и шестой серийные "Борей-А" – "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Кроме того, в этом году ВМФ получит еще одну атомную субмарину – "Архангельск", четвертый корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта 885М ("Ясень-М"). "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковыми "Цирконами".

Ожидается, что до конца 2024 года будет полностью построена и войдет в состав ТОФ серия из шести ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка". Сегодня на ТОФ ждут последнюю субмарину серии – ДЭПЛ "Якутск".

Как заявлял журналистам адмирал Николай Евменов, строительство "Варшавянок" для ВМФ России продолжится. Так, сообщалось о планах построить аналогичную серию из шести ДЭПЛ для Балтийского флота, однако о закладке дополнительных лодок для Балтики на данный момент неизвестно.

В этом году "Адмиралтейские верфи" планируют передать Балтфлоту вторую дизельную подлодку проекта 677М ("Лада") – "Великие Луки".

Параллельно поступлению новых субмарин российские инженеры не прекращают разработки перспективных образцов. Так, ЦКБ МТ "Рубин" работает над проектом АПЛ будущего "Арктур", которая будет совмещать стратегическую и многоцелевую функции: поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами.

Как заявлял в интервью "РИА Новости" гендиректор "Рубина" Игорь Вильнит, среди особенностей этой субмарины – необычная форма и покрытие, которые сделают ее незаметнее нынешних подлодок: уровень отраженного гидроакустического сигнала будет не только снижен, но и погашен. По его словам, выносными антеннами связи "Арктура" станут подводные беспилотники, что позволит ему дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности.

И.Вильнит пояснил, что концепция "Арктура" рассчитана на вторую половину XXI века, при этом новая стратегическая АПЛ на смену "Бореям" должна появиться раньше: в среднесрочной перспективе – после 2037 года.

АПЛ будущего будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Ее длина составит 134 м, ширина – 15,7 м, численность экипажа – около 100 человек. Кроме того, над собственным проектом перспективного стратегического подводного ракетоносца сегодня также работают специалисты Морского бюро машиностроения "Малахит".

Развивается направление морских дронов. Носителями ядерных подводных беспилотников "Посейдон" является экспериментальная АПЛ проекта 09852 "Белгород", которую, по словам Н.Евменова, должны были принять в состав ТОФ еще в 2023 году, и штатная субмарина "Хабаровск", строящаяся на "Севмаше". Ввиду секретности тематики "Посейдонов", на сегодняшний день информации о статусе данных подлодок в открытых источниках нет.