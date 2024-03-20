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ТАСС

Сырский назвал своим приоритетом развитие беспилотных систем

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Главком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что при этом ВС Украины "ищут асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Беспилотные системы должны стать приоритетным направлением развития для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

"Развитие применения беспилотных систем - это мой приоритет, - написал он в Telegram-канале. - Отдельный акцент на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, автоматизированным системам управления и тому подобное". Сырский добавил, что при этом ВСУ "ищут асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником".

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило еще 5 млрд гривен (около $130 млн) на закупку беспилотников. Ранее он информировал, что в текущем году за счет перераспределения средств из местных бюджетов в госбюджет власти получили дополнительно $1,36 млрд на развитие военно-промышленного комплекса и более $1 млрд на производство дронов.

При этом украинские военные все чаще заявляют, что из-за постоянно растущей численности российских FPV-дронов украинская пехота скоро будет вынуждена буквально "сидеть под землей". Как выразился военнослужащий ВСУ, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов, через четыре-пять месяцев у российских войск таких дронов будет достаточно, "чтобы атаковать каждого украинского солдата".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказал, что российские войска на сегодняшний день используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день. В то же время, по данным аналитиков американской газеты The New York Times, российские военные показывают лучшие по сравнению с Украиной результаты в сфере радиоэлектронной борьбы. 

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