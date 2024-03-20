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РИА Новости

Охотники за БПЛА получили новые характеристики беспилотников ВСУ

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Специалисты ВС России передали охотникам за БПЛА новые характеристики дронов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Специалисты Вооруженных сил России передали охотникам на БПЛА на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков, что позволило улучшить результативность, рассказал РИА Новости командир подразделения РЭБ.

Ранее РИА Новости неоднократно сообщали о том, что специалисты ВС РФ получают новые модификации БПЛА украинских боевиков и ведут работы по изучению и противодействию беспилотникам противника.

"Специалисты, которым мы передаем трофеи, диапазон рабочих частот выявляют, на которых они работали, эти новые трофеи, и передают нам, чтобы с большей эффективностью работали мы. Точки взлета, маршруты полета, откуда мы выявляем их. Отрабатываем по крыльям противника нашими стационарными станциями. Ружьями по маленьким квадрокоптерам. Достаточно часто меняет диапазон рабочих частот, пытается "маневрировать". Благодаря нашей совместной работе выявляем эти частоты, не даем противнику достигать своих целей по разведке и наведению артиллерии",- рассказал командир подразделения РЭБ.

Другой боец подразделения отметил, что в результате "охоты" им удалось получить важные элементы оборудования БПЛА украинских боевиков, которые в дальнейшем помогут в борьбе с ними.

"Это БПЛА противника "Лелека-100", он используется противником для топографирования местности. Мы ее посадили нашими штатными станциями помех. До нас она дошла в неплохом состоянии. Сохранился передатчик телеметрии и полетный контроллер. Со временем мы можем выявить диапазон частот, на которых она летает, и сажать большее количество. В таком состоянии приходится получать их нечасто. При падении разбивается практически все, и достать такие микросхемы трудно", - рассказал боец подразделения РЭБ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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