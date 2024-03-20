МНО Литвы получило новую партию ББМ JLTV

ЦАМТО, 19 марта. МНО Литвы приступило к приемке техники в рамках второго этапа приобретения легких тактических бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4.

На минувшей неделе в Литву были доставлены первые 35 ББМ JLTV, закупленных на втором этапе программы.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, закупка JLTV является одним из важнейших направлений модернизации Вооруженных сил Литвы.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 500 легких бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4, унифицированных ДУМВ M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны Литвы и МО США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку первых 200 ББМ JLTV с колесной формулой 4x4 в ноябре 2019 года.

Первый контракт, предусматривающий поставку 200 ББМ JLTV для ВС Литвы, Министерство обороны США подписало с компанией Oshkosh Defense в феврале 2020 года. Данные ББМ были доставлены в Литву четырьмя партиями в период августа 2021 по декабрь 2023 года.

В октябре 2022 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с властями США второй контракт, предусматривающий приобретение 300 дополнительных бронемашин JLTV. Их поставки должны быть полностью выполнены к концу 2025 года.

JLTV предназначены для подразделений бригад "Железный волк" и "Грифон" Вооруженных сил Литвы, а также сил быстрого реагирования. Поставляемая техника оснащается как турелями, так и ДУМВ CROWS.